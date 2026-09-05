إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

أصيب 10 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بمحافظة القليوبية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع البلاغ، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى المستشفى، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة ورفع آثار انقلاب السيارة من الطريق، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية أمام السيارات ومنع حدوث أي تكدسات.

وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لفحص ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.