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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير أمن القليوبية ينتقل إلى موقع حريق مصنع كرتون في العبور

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

انتقل اللواء وليد الشبراوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إلى موقع حريق اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بمدينة العبور والذى اندلع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا والوقوف على جهود قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.


من جانبه تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تطورات الحريق الذي اندلع بساحة تخزين الكرتون التابعة لأحد مصانع صناعة الكرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، حيث جرى التعامل الفوري مع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.


وفور تلقي غرفة أزمات المحافظة بلاغًا بنشوب الحريق، تم على الفور الدفع بقوات الحماية المدنية بالقليوبية، مدعومة بنحو 30 سيارة إطفاء، تحت إشراف وقيادة العميد أحمد منيع، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، حيث كثفت القوات جهودها لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه.


وتشير المعاينة الأولية إلى أن المصنع مقام على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع، فيما اندلع الحريق بفناء المصنع في الساحة المخصصة لتخزين رولات الكرتون الكبيرة.


كما امتدت النيران إلى مصنع ملابس مجاور، حيث وصلت إلى الدور الرابع بالمصنع، إلا أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية وجهود رجال الإطفاء أسهمت في السيطرة على الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى باقي أجزاء المصنع والمنشآت المحيطة وقد أسفر الحادث عن خسائر مادية فقط، دون وقوع خسائر في الأرواح.

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