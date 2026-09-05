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كريم رمزي يكشف موقف عواد مع الزمالك : غير سعيد ويرغب في المشاركة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي يكشف موقف عواد مع الزمالك : غير سعيد ويرغب في المشاركة

عواد
عواد
يارا أمين

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة»، عن موقف محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من وضعه الحالي داخل القلعة البيضاء، وكذلك ملف تجديد عقده مع النادي.

وأوضح كريم رمزي أن عواد غير سعيد بوضعه الحالي داخل الفريق، ويرغب في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، في ظل عدم اعتماد الجهاز الفني عليه بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الحارس يشعر كذلك بحالة من الضيق بسبب عدم فتح إدارة الزمالك ملف تجديد عقده حتى الآن، خاصة أن عقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويترقب عواد موقف إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة، سواء بشأن مستقبله مع الفريق أو حسم ملف تجديد تعاقده، في ظل رغبته في المشاركة بشكل منتظم والحصول على دور أكبر داخل صفوف الفريق.

الإعلامي كريم رمزي محمد عواد نادي الزمالك الزمالك عواد

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