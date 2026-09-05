الأهلي يقترب من تمديد عقدي «كباكا ورأفت».. وقرار جديد بشأن الإعارة

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي للحفاظ على اثنين من لاعبي الفريق الشباب، خلال الفترة المقبلة، في ظل القناعة بمستواهما ورغبة الجهاز الفني في استمرارهما.

وقال أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأهلي يقترب من تمديد عقدي محمد رأفت وأحمد خالد «كباكا» خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن عقد محمد رأفت ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا أو القناة، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت باستمراره داخل الفريق وتسعى إلى حسم ملف تجديد عقده سريعًا.

وفي السياق ذاته، يسعى الأهلي إلى تمديد عقد أحمد خالد «كباكا»، خاصة في ظل القناعة بمستواه، بعدما حصل اللاعب على إشادة من الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

وأشار أمير هشام إلى أن الأهلي يتمسك باستمرار «كباكا» ويرفض فكرة إعارته من جديد، بعدما سبق له خوض تجربة مع فريق زد، في ظل رغبة النادي في الاستفادة من قدراته خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تحركات الأهلي لتجديد عقود اللاعبين الشباب ضمن سياسة النادي للحفاظ على العناصر الواعدة، ومنحها فرصة للتطور والمنافسة على المشاركة مع الفريق الأول.