مدحت العدل: أنجزت مسرحية حليم زمن الرومانسية.. ونبحث عن فنان يجسد الشخصية | فيديو

كشف السيناريست والمنتج مدحت العدل ، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، تفاصيل التحضيرات الخاصة بمسرحية «حليم.. زمن الرومانسية»، موضحًا أن نجاح مسرحية « أم كلثوم» وردود فعل الجمهور كانت من أبرز العوامل التي شجعت فريق العمل على تقديم مسرحية تتناول حياة العندليب عبد الحليم حافظ.

وقال مدحت العدل إن الجمهور، عقب مشاهدة مسرحية «كلثوم»، كان يخرج من العرض ويسأله عن موعد تقديم عمل مسرحي عن عبد الحليم حافظ، وهو ما شجعهم على خوض التجربة، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج المسرحي في مصر وصعوبة تحقيق أرباح من المسرح.

وأضاف أن المسرحية الجديدة ستركز على فترة «زمن الرومانسية» في حياة عبد الحليم حافظ، وهو ما انعكس على اسم العمل «حليم.. زمن الرومانسية»، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بعدد من الفيديوهات الأرشيفية المصورة من حياة العندليب، بما يضيف إلى التجربة المسرحية بُعدًا توثيقيًا.

وأوضح مدحت العدل أنهم انتهوا من كتابة المسرحية منذ أكثر من شهرين، ويعملون حاليًا على استكمال باقي التحضيرات الخاصة بالعرض.

وعن الفنان الذي سيجسد شخصية عبد الحليم حافظ، أكد أن فريق العمل لا يبحث عن الشكل فقط، وإنما يهتم بشكل أكبر بالروح ومدى قدرة الفنان على الاقتراب من روح وشخصية العندليب.

وأشار إلى أنه ستكون هناك لجنة كبيرة و صناع العمل ، وسيتم من خلالها اختيار الفنان الذي سيجسد شخصية عبد الحليم حافظ في المسرحية، موضحًا أن مرحلة اختيار الشخصيات وإجراء اختبارات الأداء «الأوديشن» ستُجرى خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر.

https://youtube.com/shorts/zEOEJNjomr8?si=10vJH1E4U0aegaJU