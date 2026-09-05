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تسليم استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسليم استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الثانوية تبدأ اليوم تسليم طلاب الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، استمارات النجاح الخاصة بهم 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استلام استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، يتم من خلال المدارس التي يتبع لها الطلاب.

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لى أهمية توجه الطلاب إلى مدارسهم لاستلام استمارات النجاح اليوم السبت، تمهيدًا لإستكمال الإجراءات المطلوبة للتنسيق الإلكتروني وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة إلتزام المدارس بتيسير إجراءات استلام الطلاب لاستمارات النجاح، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يضمن انتظام عملية الاستلام .

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة للنتائج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظامين الحديث والقديم 208 آلاف و218 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و992 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام الحديث بلغت 92.2%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 91.3%، وفي شعبة الرياضيات 92.6%، وفي الشعبة الأدبية 93.9%.

كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام القديم 99%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 99.6%، وفي شعبة الرياضيات 93.2%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 100%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظام الحديث 207 آلاف و190 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و101 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 190 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 92.2% من إجمالي الحاضرين.

وبالنسبة للنظام القديم، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 1028 طالبًا وطالبة، حضر منهم 891 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 882 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 99% من إجمالي الحاضرين.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم الدور الثاني للثانوية العامة استمارات النجاح

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