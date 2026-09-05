إعلامي يشيد بـ تريزيجيه: ضحى بمبالغ كبيرة من أجل الأهلي

أشاد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، بما وصفه بالتضحية الكبيرة التي قدمها محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وكتب فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقًا على تصريحات الإعلامي إبراهيم فايق بشأن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب ضحى ماليًا من أجل العودة إلى الأهلي.

وقال محمد فارس: «آه، اللي عمله تريزيجيه تضحية، وتضحية مالية كبيرة كمان».

وأوضح أن تريزيجيه كان مستقرًا في قطر، وكان من المنتظر أن يحصل على مقابل مالي كبير خلال فترة إعارته من طرابزون سبور التركي، قبل أن يتلقى عرض الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب وافق على العودة إلى القلعة الحمراء رغم الفارق المالي.

وأضاف: «إنت رحت لتريزيجيه اللي كان مستقر في قطر ورايح بعقد كبير جدًا كإعارة من طرابزون التركي، وقلت له: إحنا عندنا مشروع والأهلي عايزك، الراجل قال: حاضر تمام، أنا معاك».

وأشار فارس إلى أن راتب تريزيجيه مع الأهلي، رغم كبر قيمته مقارنة بمستويات الرواتب داخل الفريق، لم يكن يقترب من المقابل الذي كان يحصل عليه اللاعب في قطر أو العروض التي تلقاها في الفترة نفسها.

وتابع: «تريزيجيه جه الأهلي برقم هو نص راتب كان معروض عليه في السعودية في نفس الوقت».

وأكد أن تريزيجيه، رغم تقديمه موسمًا مميزًا مع الأهلي ومساهمته بشكل كبير في الأهداف، وافق على إعادة النظر في راتبه عندما طلبت منه إدارة النادي ذلك بعد نهاية الموسم.

وقال: «ومع إنه أكتر لاعب في الموسم اللي فات مساهمة في الأهداف، ومع إنك وقت ما خليته ييجي كان كلامك معاه مختلف، ومع ذلك قالك: تمام، أنا همشي وأحلها».

وكشف فارس أن اللاعب لم يكتفِ بالموافقة على الرحيل، بل ساهم في إيجاد وجهته الجديدة، موضحًا: «ده هو اللي جاب لنفسه الرياض السعودي كمان».

وأضاف أن تريزيجيه تنازل أيضًا عن جزء من مستحقاته المالية القديمة لدى الأهلي، مؤكدًا أن المبلغ لم يكن قليلًا.

واختتم محمد فارس رسالته بالإشادة بموقف تريزيجيه، قائلًا: «الشكر هنا مش مجاملة ولا كلمة بتتقال وخلاص. شكرًا يا تريزيجيه، لأنك اخترت إنك تسهّل على الأهلي، ووقت ما كان قدامك أكتر من طريق، فضّلت إن علاقتك بالنادي تفضل أكبر من أي أرقام».