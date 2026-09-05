أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

يثير ظهور كلمة «مديونية» عند شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع حالة من القلق لدى بعض المواطنين، خاصة عندما يجد المشترك أن جزءًا من قيمة الشحنة تم خصمه بصورة مفاجئة، رغم وجود رصيد متبقٍ داخل العداد.

وتوضح الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات أن ظهور المديونية في بعض الحالات لا يعني وجود عطل فني بالعداد، كما لا يرتبط بفرض غرامة أو عقوبة إضافية على المواطن، وإنما قد يكون نتيجة تسوية حسابية لفروق الأسعار أو الشرائح والرسوم المستحقة.





ما أسباب ظهور المديونية عند شحن عداد الكهرباء؟

تظهر المديونية المفاجئة في عدد من الحالات المرتبطة بطريقة احتساب الاستهلاك وتحديث بيانات العداد، ومن أبرز الأسباب:

تأخر شحن العداد وتحديث الشرائح: يبدأ العداد مع بداية كل شهر في احتساب الاستهلاك وفق الشريحة المطبقة، ومع تأخر عملية الشحن وتحديث بيانات العداد قد تظهر فروق حسابية يتم تسويتها عند وضع كارت الشحن.

الرسوم الثابتة وخدمة العملاء: قد تتراكم بعض الرسوم الشهرية الثابتة، ومنها رسوم خدمة العملاء أو النظافة وغيرها من الرسوم المقررة، خاصة عند عدم الشحن لفترات طويلة أو غلق الوحدة السكنية، ليتم خصمها عند أول عملية شحن جديدة.

ارتفاع معدلات الاستهلاك: عند وصول الاستهلاك إلى مستويات مرتفعة، يمكن أن تظهر فروق مرتبطة بطريقة احتساب المقابل المالي للشريحة، ويتم تسجيلها أو خصمها من الرصيد المتاح وفقًا لنظام العداد.

تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية

أوضحت الشئون التجارية، في منشور رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ظهور كلمة «مديونية» وخصم مبالغ من شحنات بعض العدادات مسبقة الدفع يرتبط في الحالات المشار إليها بتطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.

وبحسب المنشور، بدأ تطبيق نظام الشريحة الموحدة بسعر 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة اعتبارًا من أول أبريل 2026، وهو ما أدى إلى قيام العدادات الكودية المبرمجة إلكترونيًا باحتساب الاستهلاك وفق السعر الجديد بصورة تلقائية.

ويأتي النظام ضمن الإجراءات التي تستهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وتوحيد أسلوب المحاسبة للعدادات الكودية، والتي توجد في عدد من المباني المخالفة أو غير المرخصة أو الخاضعة لإجراءات التصالح والتقنين، بدلًا من نظام الممارسة القديم والمتعدد الشرائح.



العداد يجري تسوية حسابية تلقائية

عند إجراء أول عملية شحن بعد تطبيق النظام الجديد، يقوم العداد بإجراء ما يعرف باسم «التسوية الحسابية» لفروق الأسعار بين النظام السابق والنظام الجديد.

وتتم عملية التسوية من خلال احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء منذ بداية الشهر وحتى لحظة وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم إجراء التسوية الخاصة بفروق الأسعار.

وبحسب التوضيح الصادر عن الشئون التجارية، فإن هذه العملية تتم بصورة إلكترونية وتلقائية، وتهدف إلى تصفية الحسابات السابقة وتصحيح طريقة المحاسبة وفق النظام الجديد.

وبعد الانتهاء من التسوية، يستمر العداد في العمل بصورة طبيعية وفق نظام المحاسبة الموحد المطبق عليه.

هل المديونية تعني وجود غرامة؟

ظهور كلمة «مديونية» على العداد لا يعني بالضرورة فرض غرامة أو عقوبة مالية على المواطن.

وأكدت الشئون التجارية أن المبالغ التي تظهر بهذا المسمى في الحالات المرتبطة بتغيير نظام المحاسبة تمثل فروقًا حسابية ناتجة عن الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد.

كما يجب التفرقة بين هذه التسوية وبين الرسوم والخدمات الشهرية الأخرى التي قد يتم خصمها من رصيد العداد، مثل:

رسوم النظافة.

خدمة العملاء.

وبالتالي، فإن وجود مبلغ مخصوم من قيمة الشحنة لا يعني تلقائيًا وجود مخالفة أو غرامة جديدة على صاحب العداد.

لماذا تظهر المديونية رغم وجود رصيد قديم؟

قد يتفاجأ المواطن بظهور المديونية عند الشحن رغم وجود رصيد متبقٍ من الشهر السابق.

ويرجع ذلك، وفق التوضيح المنشور، إلى أن النظام الإلكتروني للعداد يبدأ في احتساب الاستهلاك وفق التسعيرة الجديدة مع بداية الشهر، ثم عند وضع كارت الشحن يتم تحديث بيانات العداد وإجراء التسوية الحسابية للفترة التي سبقت عملية الشحن.

وبالتالي، يظهر الفرق الناتج عن المقارنة بين طريقة المحاسبة السابقة والتسعيرة الجديدة في صورة مبلغ يتم خصمه أو تسجيله كمديونية ضمن عملية التسوية.

وتعد هذه النقطة من أكثر الأسباب التي تفسر شعور بعض المواطنين بأن الرصيد اختفى بصورة مفاجئة، بينما يكون ما حدث مرتبطًا بتحديث الحساب وإجراء التسوية.



نصيحة مهمة لتجنب تراكم الفروق

وجهت الشئون التجارية نصيحة للمواطنين أصحاب العدادات الكودية بضرورة عدم تأخير عملية الشحن، ويفضل إجراؤها خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر.

وتساعد هذه الخطوة على:

تحديث بيانات العداد مبكرًا: بما يسمح للعداد باستقبال آخر تحديثات النظام المطبق عليه. تقليل فترة تراكم الفروق: فالشحن المبكر يقلل الفترة التي قد يتم احتساب التسوية عنها. تجنب ظهور مبالغ كبيرة دفعة واحدة: إذ إن تأخير الشحن قد يؤدي إلى زيادة قيمة التسوية التي تظهر عند إجراء عملية الشحن والتحديث.

المديونية تسوية حسابية وليست سببًا للقلق

وتؤكد الشئون التجارية أن ظهور كلمة «مديونية» في الحالات المرتبطة بتغيير نظام المحاسبة لا يعني وجود عطل في العداد أو فرض غرامة إضافية، وإنما يتعلق بتسوية حسابية بين طريقة المحاسبة السابقة والنظام الجديد.

ويستهدف هذا الإجراء تصحيح الحسابات وتحديث طريقة احتساب الاستهلاك بما يتوافق مع نظام المحاسبة المطبق على العداد الكودي.

وفي الوقت نفسه، يظل من المهم للمواطن متابعة بيانات العداد والاحتفاظ بإيصالات الشحن، خاصة إذا ظهرت مبالغ غير متوقعة أو كانت قيمة الخصم لا تتوافق مع طبيعة الاستهلاك.

وبشكل عام، فإن أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء ترتبط في الحالات التي تناولها المنشور بالتسويات الحسابية وفروق الأسعار والرسوم المستحقة، وليس بالضرورة بوجود غرامة أو عطل فني، مع أهمية الشحن المبكر وتحديث بيانات العداد لتجنب تراكم الفروق.