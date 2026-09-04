كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، حقيقة ما تردد بشأن وجود أزمة بينه وبين إمام عاشور، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن علاقتهما جيدة للغاية، وأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة لم يعكس حقيقة العلاقة بينهما.

عمر كمال يرد على خناقته مع إمام عاشور: "اتزحلقت وإيدي اتصابت"

وقال عمر كمال في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن المذاع على قناة dmc: "علاقتي بإمام عاشور جيدة، وإصابتي في اليد كانت بسبب إنتي "اتزحلقت والله".

وتابع: "ما تم نشره بشأن إمام كان بسبب إن السوشيال ميديا كانت ضاغطة عليه، والفترة لم تكن جيدة بالنسبة له، ولم يكن هناك مشاكل معه نهائيًا".

وأكمل: "إمام لما رجع من إجازة المنتخب شوفته ولم يكن سليم 100%، واتعالج واتأهل وكان بيتأهل وهو ليس من النوعية التي لا تلتزم في التمرينات، وعلاقتنا كويسة جدًا".

واختتم عمر كمال حديثه قائلا: "طموحي أرجع منتخب مصر وأنا عندي 31 سنة، ومصر بعد الـ 30 كأن عندك 60 سنة، ولكن أسعى لذلك والتواجد مع المنتخب".

الأهلي يفسخ عقد عمر كمال واللاعب على أعتاب المقاولون العرب

كشف مصدر مقرب من عمر كمال عبدالواحد، لاعب الأهلي السابق، عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي بالتراضي.

وقال المصدر إن المفاوضات بين عمر كمال عبدالواحد ونادي المقاولون العرب قطعت شوطًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تقاربًا في وجهات النظر بين الطرفين بشأن بنود التعاقد، ومن المنتظر حسم التفاصيل النهائية والإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اللاعب يرحب بالانتقال إلى المقاولون العرب، خاصة في ظل رغبة النادي في الاستفادة من خبراته وإمكانياته، بينما يسعى عمر كمال إلى خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة أكبر للمشاركة بصورة منتظمة خلال الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن انتقال اللاعب إلى المقاولون العرب سيكون في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء علاقته بالنادي الأهلي وفسخ التعاقد بين الطرفين، مؤكدًا أن عمر كمال يركز في الوقت الحالي على الاستعداد للموسم الجديد وحسم وجهته المقبلة.