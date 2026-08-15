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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفسخ عقد عمر كمال واللاعب على أعتاب المقاولون العرب

عمر كمال
عمر كمال
عمرو مصطفى

كشف مصدر مقرب من عمر كمال عبدالواحد، لاعب الأهلي السابق، عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي بالتراضي.

الأهلي يفسخ عقد عمر كمال عبدالواحد 

 

وقال المصدر إن المفاوضات بين عمر كمال عبدالواحد ونادي المقاولون العرب قطعت شوطًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تقاربًا في وجهات النظر بين الطرفين بشأن بنود التعاقد، ومن المنتظر حسم التفاصيل النهائية والإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اللاعب يرحب بالانتقال إلى المقاولون العرب، خاصة في ظل رغبة النادي في الاستفادة من خبراته وإمكانياته، بينما يسعى عمر كمال إلى خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة أكبر للمشاركة بصورة منتظمة خلال الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن انتقال اللاعب إلى المقاولون العرب سيكون في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء علاقته بالنادي الأهلي وفسخ التعاقد بين الطرفين، مؤكدًا أن عمر كمال يركز في الوقت الحالي على الاستعداد للموسم الجديد وحسم وجهته المقبلة.

عمر كمال على أعتاب المقاولون 

 

وأشار إلى أن اللاعب تلقى عددًا من الاتصالات خلال الفترة الماضية بشأن مستقبله، إلا أن عرض المقاولون العرب يحظى بأفضلية كبيرة في الوقت الحالي، خاصة مع جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في إتمام الصفقة.

وأكد المصدر أن الساعات المقبلة قد تشهد إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، تمهيدًا لانضمام عمر كمال إلى تدريبات المقاولون العرب والاستعداد مع الفريق للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب الانتهاء من الإجراءات التعاقدية والقيد، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مسيرته بعد رحيله عن الأهلي.

راحة سلبية 24 ساعة للاعبي الأهلي في معسكر إسبانيا

 

 منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ في المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا بإسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

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