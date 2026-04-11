تطورات جديدة.. أحمد حسن يكشف موقف عمر كمال من العودة للأهلي

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن موقف عمر كمال عبدالواحد، نجم الأهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، مع اقتراب نهاية الموسم الجاري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع "فيسبوك":"مصدر في الأهلي: عمر كمال لم يبلغنا برفض العودة بنهاية الموسم، والمدرب الجديد هو من سيحسم مصير اللاعب النهائي"

الأهلي يواجه سموحة في الدوري

ويستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام سموحة في إطار الجولة الثانية من مرحلة التتويج، حيث تمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة المحتدمة خلال المرحلة الحاسمة من البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، على أن تُنقل عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.