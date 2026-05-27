حسام حسن يستقبل الثنائي إسلام عيسى ومحمد حمدي بمعسكر المنتخب

استقبل الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى في معسكر المنتخب، متمنياً لهما الشفاء العاجل.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كابتن حسام حسن يستقبل محمد حمدي و اسلام عيسي في معسكر منتخب مصر و يتمني لهم الشفاء العاجل و انه مرحب بيهم في امريكا للتواجد و مشاهدة المباريات".



موعد مباراة مصر وروسيا

و​أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن الموعد الرسمي لانطلاق صافرة بداية المواجهة الودية الكبرى، وجاءت التوقيتات على النحو التالي:

​التاريخ: الخميس، 28 مايو 2026.

​توقيت القاهرة ومكة المكرمة: التاسعة مساءً (9:00 مساءً).

​توقيت الإمارات (أبوظبي): العاشرة مساءً (10:00 مساءً).

​توقيت تونس والمغرب والجزائر: السابعة مساءً (7:00 مساءً).

​كيفية المشاهدة والقنوات الناقلة (البث المباشر)

و​يمكن لعشاق ومتابعي "الفراعنة" مشاهدة المباراة بصورة مجانية ومباشرة عبر الشبكات الفضائية التي حصلت على حقوق بث اللقاء، وهي:

​1. شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports)

​باعتبارها الناقل الرسمي والوصي على مباريات المنتخب الوطني الودية داخل مصر، ستنقل المباراة عبر قناتها المفتوحة والمجانية بنقاء عالي الجودة (HD).