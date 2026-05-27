الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شهداء و18 مصابًا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بغزة

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في قطاع غزة، إلى 7 شهداء و18 مصابًا.

وأوضح أن فرق الإسعاف تعاملت مع الضحايا والمصابين عقب القصف، فيما نقل الجرحى لتلقي العلاج.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارة جوية عنيفة استهدفت قياديين بارزين في حركة حماس شمال قطاع غزة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القصف طال منزلا قرب برج الإسراء في شارع عمر المختار، بجوار منتزه البلدية وسط مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء وإصابة 15 آخرين، بحسب طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونقلت فرق الإسعاف المصابين إلى مستشفى السرايا الميداني، حيث يواصل الطاقم الطبي تقديم الرعاية الطبية وسط أوضاع إنسانية وميدانية بالغة التعقيد.

وفي تفاصيل العملية، ذكرت القناة 15 العبرية أن الغارة استهدفت اجتماعًا لقيادات رفيعة في حركة حماس، ضم كلا من عز الدين بيك، قائد لواء الشمال، وعماد أسليم، نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون.

كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية استهداف مباشر لقائد لواء شمال قطاع غزة ونائبه، في إطار تصعيد العمليات العسكرية داخل القطاع.