قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية تنفي استئناف "مشروع الحرية" في مضيق هرمز
روسيا: ميثاق الأمم المتحدة جنب العالم حرباً عالمية جديدة رغم التحديات المتصاعدة
ترامب يبحث مع نتنياهو تطورات إيران والمنطقة.. واستهداف قيادي بحماس في غزة
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن خريطة طقس إجازة عيد الأضحى المبارك
برلماني: توعية المواطنين خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري في اللحوم
تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة.. الصيغة الصحيحة وفضلها في أيام العيد
جدول مواعيد قطارات السكة الحديد خط القاهرة - الإسكندرية خلال إجازة العيد
استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي
هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية
من عرفات.. الخطيب يؤدي مناسك الحج بصحبة عمرو الليثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 شهداء وأكثر من 20 مصابًا في غارات إسرائيلية على حي الرمال غرب مدينة غزة

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
القسم الخارجي

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأُصيب أكثر من عشرين آخرين، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت حي الرمال غرب مدينة غزة، في تصعيد جديد ضمن العمليات العسكرية المستمرة في القطاع.

وذكرت المصادر أن القصف استهدف عدة مواقع داخل الحي السكني، ما أدى إلى وقوع أضرار واسعة في المباني والبنية التحتية، إلى جانب سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة التي أعلنت حالة الاستنفار لاستقبال المصابين.

وبحسب شهود عيان، فقد تزامنت الغارات مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء مدينة غزة، في حين هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وإخلاء المصابين إلى المراكز الطبية.

ولم تصدر حتى الآن إفادة رسمية من الجيش الإسرائيلي بشأن تفاصيل الغارات أو طبيعة الأهداف التي تم استهدافها في حي الرمال، أحد أكثر الأحياء اكتظاظًا في مدينة غزة ويضم مقرات مؤسسات حكومية ومبانٍ سكنية وتجارية.

ويأتي هذا القصف في سياق تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تشهد منذ أشهر مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا وتدمير واسع في البنية التحتية، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

من جهتها، دعت جهات طبية وإنسانية إلى توفير ممرات آمنة لإجلاء الجرحى وضمان وصول الإمدادات الطبية بشكل عاجل، في ظل الضغط الكبير على المستشفيات ونقص الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل مع أعداد المصابين المتزايدة.

ويواصل سكان القطاع مواجهة أوضاع إنسانية صعبة في ظل استمرار العمليات العسكرية، حيث تشير تقارير أممية إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.

وتبقى الأوضاع في غزة مرشحة لمزيد من التصعيد في ظل استمرار الغارات الجوية والعمليات العسكرية المتبادلة، ما يزيد من المخاوف الدولية بشأن اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في القطاع.

غارات جوية إسرائيلية حي الرمال غزة مدينة غزة الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

بيزيرا

بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

الحجاج

توافد الحجاج من صعيد عرفات إلى رحاب المزدلفة

اللحوم

تكثيف الحملات الرقابية على المحال والجزارات لضمان جودة اللحوم بالأسواق

إيران وأمريكا

وزير الإعلام الباكستاني السابق: قريبون من توقيع اتفاق بين أمريكا وإيران

بالصور

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد