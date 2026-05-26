انفوجراف .. كل ما تريد معرفته عن مبادرة شمس الصناعة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول مبادرة شمس الصناعة .

وأوضح الإنفوجراف أن المبادرة تهدف لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع وتستهدف إنتاج ١٠٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن عدد المصانع المستهدفة في المبادرة ٧٠٠٠ مصنع بما يمثل ١٠% من المصانع المعتمدة موضحا ام المبادرة تستهدف استغلال اسطح المصانع .

وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.

وتستهدف المبادرة دعم تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات عبر خفض البصمة الكربونية، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي يربط بين الصناعة والطاقة والتحول الأخضر وسلاسل الإمداد النظيفة.