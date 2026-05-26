أحمد حلمي يهنئ متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

نشر الفنان أحمد حلمي عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وجّه خلالها كلمات مليئة بالمحبة والتفاؤل لمتابعيه، متمنياً لهم عيداً سعيداً مليئاً بالخير والفرحة.

رسالة أحمد حلمي في العيد

وحرص أحمد حلمي في رسالته على تهنئة الجمهور بمصر والعالم العربي، داعياً أن يعمّ السلام والسعادة على الجميع، وأن تكون الأيام القادمة أفضل وتحمل مزيداً من البهجة والاستقرار.

وكانت قد حرصت الفنانة منى زكي على توجيه رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، بعد زيارته لمنزلها برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي.

وكتبت منى زكي عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”: “نورتنا وشرفتنا يا أبو ناصر، وكنا سعداء جدًا بوجودك معانا.. شكرًا لحضورك، واتبسطنا جدًا بتشريفك لينا”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعرب عن سعادته بزيارة منزل أحمد حلمي ومنى زكي، حيث نشر عبر حسابه على “فيسبوك” رسالة قال فيها: “سعدت جدًا بزيارة منزل النجم الكبير أخي العزيز أحمد حلمي والنجمة الكبيرة منى زكي وعائلتهم الجميلة”.