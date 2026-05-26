بمناسبة عيد الأضحى.. قصص النجوم مع الأضاحي

مثلما كان نجوم زمان يحرصون على الاستمتاع بكل المناسبات الاجتماعية والتقاط الصور الأرشيفية لتكون تذكارا لهم في هذه الأوقات، كان عيد الأضحى المبارك له مكانة خاصة في قلوبهم، مثل نعيمة عاكف التي حرصت على التقاط صور الخروف مع صباح في حضور زوجها المخرج حسين فوزي.

حرص العديد من نجوم زمان على تقديم الأضحية والتقاط الصور معها، ومساعدة الفقراء في عيد الأضحى، وللعديد منهم ذكريات ولحظات فكاهية في مثل هذه الأيام.

أم كلثوم

كانت السيدة أم كلثوم من أبرز نجوم زمان الذين يحرصون على انتقاء أضحية العيد بنفسها، ولأنها من مواليد إحدى قرى الدقهلية كانت تتمسك بهذه العادة واصفة نفسها بأنها فلاحة وتفتخر بهذا الأصل.

أحمد مظهر

كان الفنان أحمد مظهر الذي اشتهر بلقب فارس السينما المصرية، يبدأ تحضيرات عيد الأضحى مبكرا، بداية من شراء الأضحية وعنايتها بنفسه حتى ذبحها.

والتقطت له عدسات الكاميرات صورا وهو يحاول السيطرة على الأضحية وامتطاءها مثل الخيل الذي كان يحرص على تربيته في مزرعته.

عبد الفتاح القصري

كان الفنان عبد الفتاح القصري يحرص أيضا على شراء الأضحية بنفسه، ويقف على ذبحها وتوزيعها على المحتاجين الذين كانوا ينتظرونه كل عام.

يوسف وهبي

ترتبط ذكريات عيد الأضحى مع الفنان الراحل يوسف وهبي بنشأته في بيئة ريفية بالفيوم، وحرص على اصطحاب العديد من العادات معه إلى القاهرة على رأسها الاهتمام بذبح الأضحية.

كان يوسف وهبي يذبح ثلاثة خراف في اليوم الأول من العيد، ويوزع أحدها على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له والثاني يخصصه كاملا للفقراء والثالث لبيته وأقاربه، حيث كان يحرص على إقامة الولائم بفيلته في الهرم.