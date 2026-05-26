قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي
«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟
الزمالك 18 قضية .. عدد من الأندية المصرية تعاني من إيقاف القيد | تفاصيل
الفداء والتفاني .. وزير الكهرباء يُهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك
مهيب عبد الهادي يشارك ترتيب الأقوى دفاعيًا خلال الدوري الممتاز.. الزمالك في الصدارة
بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية
حفيد محمد علي لـ«صدى البلد»: الرئيس السيسي يسير على نهج مؤسس مصر الحديثة في بناء دولة قوية ذات سيادة
أخبار التوك شو| الأرصاد تزف بشرى للمواطنين قبل العيد.. طقس مستقر وأجواء مثالية للتنزه والسفر.. وخطة لنشر ATM في 5 آلاف قرية
دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
أحمد حلمي يهنئ متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
إسرائيل تعلن مقتل محمد عودة في غزة وتصفه بقائد الجناح العسكري لحماس
وزير الخارجية اللبناني يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده في هذه المرحلة الدقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمناسبة عيد الأضحى.. قصص النجوم مع الأضاحي

نجوم الفن
نجوم الفن
أحمد إبراهيم

مثلما كان نجوم زمان يحرصون على الاستمتاع بكل المناسبات الاجتماعية والتقاط الصور الأرشيفية لتكون تذكارا لهم في هذه الأوقات، كان عيد الأضحى المبارك له مكانة خاصة في قلوبهم، مثل نعيمة عاكف التي حرصت على التقاط صور الخروف مع صباح في حضور زوجها المخرج حسين فوزي.

حرص العديد من نجوم زمان على تقديم الأضحية والتقاط الصور معها، ومساعدة الفقراء في عيد الأضحى، وللعديد منهم ذكريات ولحظات فكاهية في مثل هذه الأيام.

أم كلثوم

كانت السيدة أم كلثوم من أبرز نجوم زمان الذين يحرصون على انتقاء أضحية العيد بنفسها، ولأنها من مواليد إحدى قرى الدقهلية كانت تتمسك بهذه العادة واصفة نفسها بأنها فلاحة وتفتخر بهذا الأصل.

أحمد مظهر

كان الفنان أحمد مظهر الذي اشتهر بلقب فارس السينما المصرية، يبدأ تحضيرات عيد الأضحى مبكرا، بداية من شراء الأضحية وعنايتها بنفسه حتى ذبحها.

والتقطت له عدسات الكاميرات صورا وهو يحاول السيطرة على الأضحية وامتطاءها مثل الخيل الذي كان يحرص على تربيته في مزرعته.

عبد الفتاح القصري

كان الفنان عبد الفتاح القصري يحرص أيضا على شراء الأضحية بنفسه، ويقف على ذبحها وتوزيعها على المحتاجين الذين كانوا ينتظرونه كل عام.

يوسف وهبي

ترتبط ذكريات عيد الأضحى مع الفنان الراحل يوسف وهبي بنشأته في بيئة ريفية بالفيوم، وحرص على اصطحاب العديد من العادات معه إلى القاهرة على رأسها الاهتمام بذبح الأضحية.

كان يوسف وهبي يذبح ثلاثة خراف في اليوم الأول من العيد، ويوزع أحدها على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له والثاني يخصصه كاملا للفقراء والثالث لبيته وأقاربه، حيث كان يحرص على إقامة الولائم بفيلته في الهرم.

أم كلثوم الفنانة أم كلثوم عبد الفتاح القصري يوسف وهبي عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

الزمالك

هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

نبيلة مكرم

برسالة روحانية.. نبيلة مكرم تهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

وزير السياحة والآثار

وزارة السياحة والآثار: غرفة عمليات مركزية بالإدارة المركزية لشركات السياحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك

بـ 5 جنيهات.. أرخص خروجة لعيد الأضحى

بالصور

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد