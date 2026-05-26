فن وثقافة

قصة صناعة أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم وما علاقة البائع المتجول

أم كلثوم
أم كلثوم
أحمد إبراهيم

يرتبط في أذهان الناس عدد من الأغاني الشهيرة التي اعتادوا سماعها مع الاحتفال بقدوم عيد الأضحى ومن ابرز هذه الأغاني يا ليلة العيد" للمطربة كوكب الشرق ام كلثوم و العيد فرحة للفنانة صفاء أبو السعود.

يا ليلة العيد

اغنية "يا ليلة العيد" للمطربة كوكب الشرق ام كلثوم تعد احدى العلامات التى تبعث حالة من البهجة و الفرحة داخل قلوب المعيدين.

وتأتي قصة تنفيذ هذه الاغنية التي غنتها أم كلثوم لأول مرة في فيلمها "دنانير"، حيث كانت الشرارة الأولى من خلال بائع متجول سمعته ام كلثوم وهو يغنى لبضاعته قائلا : "يا ليلة العيد انستينا" وهو الامر الذى دفع كوكب الشرق لتمسك بمطلع الاغنية وتوجهت على الفور الى بيرم التونسى ليكمل كلمات الاغنية.

وبعد فترة طالبت أم كلثوم من الشاعر احمد رامي ان يكمل مطلع الاغنية وبالفعل تحقق الامر وقام الملحن رياض السنباطى بتلحينها وقررت كوكب الشرق ان تقدم الاغنية للملك فاروق فى يوم جلوسه على العرش فى ليلة عيد الفطر عام 1944 والذى اقيم فى ملعب النادي الأهلى بمختار التتش.

وقامت ام كلثوم اثناء الحفل بتقديم الاغنية و التى أدخلت فيها اسم الملك فاروق كنوع من الاهداء له فى يوم جلوسه على العرش ولكن بعد فترة تم تسجيل الاغنية واذاعتها دون المقطع الذى أدخلت فيه اسم الملك فاروق لتظل الاغنية عشرات السنوات تقدم فى هذه المناسبة كنوع من البهجة والفرحة التى تدخل على قلوب المصريين.

أغنية العيد فرحة

تعد أغنية «العيد فرحة» لـ صفاء أبو السعود التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، من الأغاني التراثية والراسخة، التي غنتها صفاء أبو السعود، فهي أغنية العيد لكل الأجيال.

ويقول مطلع أغنية «العيد فرحة»

أهلًا أهلًا بالعيد .. مرحب مرحب بالعيد

هيه هيه هيه .. هههيه هيه

العيد فرحة .. وأجمل فرحة

تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد

ولسرعة كلمات الأغنية، اختلط الأمر على الكثير من الأطفال في جيل الثمانينات والتسعينات، الذي لم يعرف الإنترنت والسوشيال ميديا وقتها، فكان يردد الأغنية على أنها «سعد نبيهة»، بدلًا من «سعدنا بيها»، فإن قرأت الكلمتين على حدة ستجدهما نفس النطق مع سرعة نطق الكلمات.

ومع دخول الإنترنت واستخدام السوشيال ميديا بشكل واسع، لا سيما «الكوميكسات» والصفحات الكوميدية، أعيدت للأذهان كلمات الأغنية، وتساءل الرواد الذين ينتمون إلى جيل الثمانينات والتسعينات، عن هوية «سعد نبيهة» الذي تغنت به صفاء أبو السعود، وصُدم البعض عندما علم أن الجملة الأصلية هي «سعدنا بيها».

اغنية هل هلال العيد

الفنانة نور الهدي قدمت أيضا احد اشهر الأغاني وهى "هل هلال العيد" فقد تقابلت مع فريد الأطرش ولحن لها الاغنية التي كتبها الشاعر بيرم التونسي لتغدو من اهم الاعمال الفنية التي غنت في الاحتفال بالعيد.

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
