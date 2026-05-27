في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي
«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟
الزمالك 18 قضية .. عدد من الأندية المصرية تعاني من إيقاف القيد | تفاصيل
الفداء والتفاني .. وزير الكهرباء يُهنئ العاملين بعيد الأضحى المبارك
مهيب عبد الهادي يشارك ترتيب الأقوى دفاعيًا خلال الدوري الممتاز.. الزمالك في الصدارة
بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية
حفيد محمد علي لـ«صدى البلد»: الرئيس السيسي يسير على نهج مؤسس مصر الحديثة في بناء دولة قوية ذات سيادة
أخبار التوك شو| الأرصاد تزف بشرى للمواطنين قبل العيد.. طقس مستقر وأجواء مثالية للتنزه والسفر.. وخطة لنشر ATM في 5 آلاف قرية
دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
أحمد حلمي يهنئ متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
إسرائيل تعلن مقتل محمد عودة في غزة وتصفه بقائد الجناح العسكري لحماس
وزير الخارجية اللبناني يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده في هذه المرحلة الدقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تزف بشرى للمواطنين قبل العيد.. طقس مستقر وأجواء مثالية للتنزه والسفر.. وخطة لنشر ATM في 5 آلاف قرية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

توافد الحجاج من صعيد عرفات إلى رحاب المزدلفة

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من المشاعر المقدسة، إنه الآن في مزدلفة، وهو المشعر الواقع بين عرفات ومنى، يزدلف إليه الناس ليبيتوا ليلتهم قبل الانطلاق إلى منى، متابعا: "عند وصولنا قمنا بصلاة المغرب والعشاء، فمن الحجاج من جمع بينهما جمع تقديم، ومنهم من جمعهما جمع تأخير".

تكثيف الحملات الرقابية على المحال والجزارات لضمان جودة اللحوم بالأسواق

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الزراعة، شنت حملات مكثفة مع الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية، وأجرت بشكل دوري حملات تفتيش على محلات بيع وعرض اللحوم.

وزير الإعلام الباكستاني السابق: قريبون من توقيع اتفاق بين أمريكا وإيران

قال مشاهد حسين، وزير الإعلام الباكستاني السابق، إنه لا يتفق مع القول بأن عملية التفاوض الحالية بين الولايات المتحدة وإيران “عملية شراء وقت”.

خطة لنشر ATM في 5 آلاف قرية.. برلماني يحذر من خطورة تهميش الريف مصرفيًا

حذّر الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب، من استمرار ما وصفه بتهميش القرى المصرية من الخدمات المصرفية، مؤكدًا أن الحل الجذري لأزمة التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي يتطلب خطة استراتيجية طويلة الأجل، وليس مجرد حلول مؤقتة.

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه يسيطر على عدد من المواقع التي وصفها بالاستراتيجية داخل المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مصر وسيطًا للتهدئة.. رسائل اتصال الرئيس السيسي ونظيره الإيراني

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني يعكس في جوهره بحثًا عن طرف موثوق يمكن الاعتماد عليه في ظل حالة انعدام الثقة المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، وعدم التوصل حتى الآن إلى أي تسوية مباشرة بين الجانبين.

خبير: الاقتصاد الياباني يعاني أزمات مالية وضغوط عالمية

أكد الدكتور طلعت سلامة أن اليابان تواجه خلال الفترة الحالية تحديات اقتصادية ومالية معقدة، في ظل تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العديد من الدول، مشيرًا إلى أن طوكيو ليست بمعزل عن المتغيرات الدولية الراهنة.

شعبة القصابين تكشف أسباب قفزة أسعار اللحوم: نستورد 60%.. والجزار أصبح المتضرر الأكبر

أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة المصابين أن الارتفاعات الحالية في أسعار اللحوم ترتبط بعدة عوامل اقتصادية وإنتاجية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يتأثر بصورة مباشرة بالمتغيرات العالمية وتكاليف الاستيراد، في ظل وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي.

جوتيريش: انتهاكات في غزة وتصعيد بلبنان وتهديدات متزايدة للسلم العالمي

حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من تصاعد الأزمات الدولية وتزايد التحديات التي تهدد الاستقرار العالمي، مشيرًا إلى استمرار النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية والمناخية التي تلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين قبل العيد.. طقس مستقر وأجواء مثالية للتنزه والسفر

تتزايد تساؤلات المواطنين مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك بشأن حالة الطقس ومدى ملاءمتها للتنزه والسفر وقضاء الإجازات، خاصة مع الإقبال الكبير على السواحل والمناطق المفتوحة خلال هذه الفترة. 

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

ساحات استقبال المصلين في عيد الأضحى

استعدادات مكثفة من الأوقاف بجميع المحافظات لإقامة شعائر عيد الأضحى

تجهيز الأضاحي

511 رأس ماشية.. الأوقاف تتابع تجهيز الأضاحي بمـ.ـجازر أبو سمبل استعدادا لعيد الأضحى

بالصور

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

