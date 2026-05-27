«شوبير»: الأهلي يُوافق على إعارة ناشئه إلى إستريلا أمادورا البرتغالي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موافقة النادي الأهلي على عرض نادي إستريلا أمادورا البرتغالي لاستعارة مهاجم فريق 2008 زياد أيوب لمدة عام ونصف، مع وجود بند يمنح النادي البرتغالي أحقية الشراء النهائي مقابل 500 ألف يورو.

وأوضح “شوبير” أن النادي البرتغالي تابع اللاعب منذ فبراير الماضي بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 سنة بقطر، قبل توقيع العقود بحضور سيد عبد الحفيظ.

ويُعد زياد أيوب من أبرز مواهب قطاع الناشئين بالأهلي، بعدما سجل 11 هدفًا وصنع 8 أهداف هذا الموسم، كما شارك في فترة معايشة مع فريق تحت 23 عامًا بالنادي البرتغالي وسجّل 5 أهداف خلال 3 مباريات، على أن يسافر إلى البرتغال مطلع يوليو المقبل.