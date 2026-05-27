حكم أداء النساء صلاة عيد الأضحى بجوار الرجال.. هل تصح بسبب الزحام؟

مع كثافة وازدياد عدد المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد الكبرى، يتكرر التساؤل حول حكم صلاة المرأة بجوار الرجل في صلاة العيد، خاصة في حالات الزحام الشديد أو امتلاء أماكن الصلاة، ويبحث كثيرون عن الرأي الشرعي الصحيح بشأن وقوف النساء بجانب الرجال أثناء صلاة عيد الأضحى، وهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة أم لا.

حكم صلاة النساء عيد الأضحى بجوار الرجال

وتعد صلاة المرأة بجوار الرجل في عيد الأضحى من الأحكام الفقهية المهمة التي يبحث عنها كثيرون خلال موسم العيد، في ظل حرص المسلمين على أداء صلاة العيد بصورة صحيحة وفق تعاليم الإسلام.

وفي السياق، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت الصلاة، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء؛ ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله.

واستدل الأزهر للفتوى، في فتوى سابقة له عبر فيسبوك، بما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ -قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي-».

واستشهد الأزهر للفتوى، أيضا بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ أَنَا ويَتِيمٌ، في بَيْتِنَا خَلْفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا».

وأوضح أنه لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.

وأشار إلى أن خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لصلاة العيد أمر مستحب؛ ليكبروا الله ويشهدوا الخير، منوها بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّب في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء.

حكم صلاة عيد الأضحى للمرأة

وكانت دار الإفتاء عن قد كشفت حكم صلاة عيد الأضحى للمرأة، مؤكدة أن صلاة العيد سُنة مؤكدة عن النبي ﷺ، ويُستحب للنساء حضورها كما هو الحال بالنسبة للرجال، حيث كان النبي يحث النساء على الخروج لصلاة العيد والمشاركة في هذه المناسبة المباركة، حتى إن النساء اللاتي لديهن عذر شرعي يمكنهن الخروج إلى المصلى دون أداء الصلاة، ليشهدن الخير ودعاء المسلمين وخطبة العيد.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة على عبر موقعها الرسمي، أن من هدي النبي ﷺ أن تشارك النساء في أجواء العيد، إذ يخرجن إلى المصلى مع الالتزام بالآداب الشرعية، فيستمعن إلى خطبة العيد ويشاركن المسلمين فرحتهم، وهو ما يعكس روح التآلف والتراحم بين أفراد المجتمع.

دعاء أول يوم عيد الأضحى 2026

يرغب بعض الناس في قراءة دعاء أول يوم عيد الأضحى 2026 مكتوب خاصة بعد صلاة عيد الأضحى ؛ أملا في طلب العفو والمغفرة من الله عز وجل ومن أفضل صيغ الدعاء:

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي وحوائج أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور.

دعاء عيد الأضحى 2026

خير ما يستهل به المؤمن أول أيام العيد هو الدعاء لذا نعرض لكم مجموعة من أفضل صيغ الدعاء بعد صلاة عيد الأضحى 2026 وهي :