وزارة السياحة والآثار: غرفة عمليات مركزية بالإدارة المركزية لشركات السياحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

محمد الاسكندرانى

في ضوء الدور الرقابى والتنظيمى لوزارة السياحة والآثار، وفي إطار استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة تعمل على مدار الساعة طوال فترة إجازة العيد، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو الجاري وتستمر حتى الأحد الموافق 31 مايو الجاري.

مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وتقوم غرفة العمليات بمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بجانب استقبال أى ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين المصريين أو السائحين الأجانب، والعمل على سرعة التعامل معها وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية، إلى جانب متابعة حالة حجاج السياحة المصريين أثناء أدائهم للمناسك بمشعري عرفات ومنى.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، على أن الوزارة كثفت استعداداتها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث تتم متابعة التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج السياحية المعتمدة والمعلنة مسبقاً، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين بما يليق بالمكانة السياحية لجمهورية مصر العربية.

وأضافت أن من بين المهام المنوطة بغرفة العمليات أيضاً التنسيق المباشر والتواصل المستمر مع بعثة الحج السياحي المتواجدة حالياً بالأراضي المقدسة، لمتابعة أوضاع حجاج السياحة المصريين أثناء أدائهم لفريضة الحج بالمملكة العربية السعودية، وطمأنة ذويهم داخل مصر بشكل دوري.

كما خصصت الوزارة عدداً من قنوات التواصل المباشرة مع المواطنين والسائحين لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة، حيث يمكن التواصل عبر الخط الساخن للوزارة (19654) ، أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع غرفة عمليات الإدارة المركزية لشركات السياحة عبر رقم الهاتف 01550008630 أو البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكن أيضاً للمواطنين الاطمئنان على ذويهم من حجاج السياحة عبر رقم الهاتف 0096650671992

وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع المواطنين الراغبين في حجز البرامج السياحية المختلفة التعامل فقط مع شركات السياحة المُرخصة من الوزارة، والتأكد من اعتماد البرامج السياحية قبل التعاقد، حفاظاً على حقوقهم وضماناً للحصول على الخدمات السياحية وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وتؤكد الوزارة استمرارها في تكثيف المتابعة والرقابة خلال فترة عيد الاضحى المبارك لضمان تقديم خدمات سياحية متميزة تليق بمكانة مصر السياحية، وبما يحقق راحة وسلامة المواطنين والسائحين على حد سواء.
 

أفضل طرق حفظ اللحوم
