قفزة عالمية.. كيف تحولت القاهرة إلى عاصمة السيارات الذكية في إفريقيا؟

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تحولًا متسارعًا نحو الاقتصاد الأخضر وتقنيات النقل المستدام، في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على السيارات الكهربائية باعتبارها أحد أهم الحلول المستقبلية لخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ومع التطور التكنولوجي المتسارع وارتفاع أسعار الوقود عالميًا، أصبحت السيارات الكهربائية محورًا رئيسيًا في خطط الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة، وسط تنافس دولي واسع لتطوير الصناعة وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالشحن الذكي.

وفي هذا الإطار، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء المصري الضوء على أبرز المؤشرات العالمية الخاصة بسوق السيارات الكهربائية خلال عام 2026، استنادًا إلى تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، والتي كشفت عن استمرار النمو القوي في هذا القطاع رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

أكثر من 20 مليون سيارة كهربائية في عام واحد

وأوضح التقرير أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا تجاوزت خلال عام 2025 حاجز 20 مليون سيارة، بما يعادل نحو ربع السيارات الجديدة المباعة حول العالم، وهو ما يعكس التوسع الكبير في الاعتماد على هذا النوع من المركبات داخل الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات الحالية ترجح ارتفاع المبيعات العالمية إلى نحو 23 مليون سيارة كهربائية خلال عام 2026، بما يمثل 28% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، في ظل استمرار السياسات الحكومية الداعمة وتراجع تكاليف الإنتاج والبطاريات.

وأكد التقرير أن أوروبا سجلت أسرع معدلات النمو في مبيعات السيارات الكهربائية، بعدما ارتفعت المبيعات بأكثر من 30%، مع وصول حصة السيارات الكهربائية إلى 28% من إجمالي السيارات المباعة، مدفوعة بتشديد معايير الانبعاثات البيئية وتوسع الحوافز الحكومية.

مصر تتصدر أفريقيا كهربائيًا

وعلى المستوى الأفريقي، كشف التقرير عن تصدر مصر دول القارة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام المحلي والإقليمي بالتحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح أن سوق السيارات الكهربائية في أفريقيا شهد نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت المبيعات من نحو 4 آلاف سيارة فقط خلال عام 2023 إلى ما يقرب من 25 ألف سيارة خلال عام 2025.

وجاءت مصر في صدارة الأسواق الأفريقية بإجمالي مبيعات بلغ نحو 7900 سيارة كهربائية، تلتها المغرب بنحو 5500 سيارة، ثم جنوب أفريقيا بحوالي 3800 سيارة، وهي الدول التي استحوذت مجتمعة على نحو 70% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

ويرى خبراء أن تصدر مصر هذا المشهد يعكس التوسع التدريجي في الاهتمام بوسائل النقل الذكية، إلى جانب توجه الدولة نحو دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

الصين تواصل الهيمنة العالمية

وفي آسيا، واصلت الصين الحفاظ على موقعها كأكبر سوق عالمي للسيارات الكهربائية، رغم تباطؤ النمو نسبيًا بسبب تعليق مؤقت لبرامج استبدال السيارات، إلا أن السيارات الكهربائية استحوذت على نحو 55% من إجمالي مبيعات السيارات داخل السوق الصينية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 70% من السيارات الكهربائية المباعة في الصين أصبحت أرخص من متوسط أسعار السيارات التقليدية، الأمر الذي عزز انتشارها بشكل واسع، خاصة في فئة السيارات الصغيرة.

كما لعبت الصادرات الصينية منخفضة التكلفة دورًا كبيرًا في تسريع انتشار السيارات الكهربائية داخل دول جنوب شرق آسيا، خصوصًا في تايلاند وإندونيسيا وفيتنام.

تراجع نسبي في الولايات المتحدة

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد استقرت حصة السيارات الكهربائية عند أقل قليلًا من 10% من إجمالي مبيعات السيارات، بالتزامن مع انتهاء بعض الحوافز الضريبية التي كانت تقدمها الحكومة لدعم شراء السيارات الكهربائية.

ورغم ذلك، سجلت الأسواق الناشئة توسعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت المبيعات في جنوب شرق آسيا، وارتفعت بصورة كبيرة في البرازيل والمكسيك، فيما تجاوزت حصة السيارات الكهربائية 10% من المبيعات الجديدة في ثلث الأسواق التي حققت نموًا خلال العامين الأخيرين.

أزمة الطاقة تعيد رسم المشهد

وأشار التقرير إلى أن أزمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط أعادت تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد على واردات النفط، خاصة مع استحواذ قطاع النقل البري على نحو نصف الطلب العالمي على النفط.

كما ساهمت الارتفاعات المستمرة في أسعار الوقود في زيادة جاذبية السيارات الكهربائية، نظرًا لانخفاض تكاليف تشغيلها مقارنة بالسيارات التقليدية، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تسريع خطط التحول نحو النقل الكهربائي.

تراجع مؤقت رغم استمرار النمو

ورغم انخفاض المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة تراجع الطلب في الصين والولايات المتحدة، فإن العديد من الأسواق الأخرى سجلت نموًا قويًا.

فقد ارتفعت المبيعات في أوروبا بنحو 30%، بينما قفزت المبيعات في آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين بنسبة 80%، كما سجلت أمريكا اللاتينية نموًا بلغ 75%.

وتوقعت التقارير أن تقترب حصة السيارات الكهربائية في الصين من 60% من إجمالي مبيعات السيارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعة باستمرار الدعم الحكومي وتراجع أسعار البطاريات.

510 ملايين سيارة كهربائية بحلول 2035

وفي سياق متصل، توقع التقرير أن ينمو أسطول السيارات الكهربائية عالميًا بأكثر من ستة أضعاف بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2025، ليصل إلى نحو 510 ملايين سيارة حول العالم.

ويرى محللون أن هذا التوسع الضخم سيؤدي إلى تغييرات جذرية في صناعة السيارات التقليدية، كما سيدفع الحكومات إلى تعزيز شبكات الشحن الكهربائي والاستثمار بصورة أكبر في تقنيات الطاقة النظيفة.

السيارات الكهربائية تخفض استهلاك النفط

وأوضح التقرير أن السيارات الكهربائية ساهمت خلال عام 2025 في خفض استهلاك النفط عالميًا بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا، مع توقع ارتفاع الكميات المستبدلة إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

وتبرز هذه الأرقام الأثر الكبير للتحول نحو النقل الكهربائي في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين أمن الطاقة العالمي، خاصة في ظل التقلبات المستمرة بأسواق النفط.

الشاحنات الكهربائية والذكاء الاصطناعي

ومن ناحية أخرى، واصل قطاع الشاحنات الكهربائية تحقيق نمو سريع، بعدما تضاعفت المبيعات عالميًا خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 9% من إجمالي مبيعات الشاحنات، بقيادة السوق الصينية التي أصبحت تمثل فيها الشاحنات الكهربائية نحو ربع المبيعات تقريبًا.

كما أصبحت تكاليف تشغيل الشاحنات الكهربائية أكثر تنافسية بفضل انخفاض أسعار البطاريات، في الوقت الذي تواصل فيه أوروبا توسيع شبكات الشحن المخصصة للشاحنات الثقيلة.

وفي ختام التقرير، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التطورات التكنولوجية والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لعبا دورًا رئيسيًا في تسريع تحول صناعة السيارات الكهربائية، سواء من خلال تطوير تقنيات الشحن السريع التي تتيح شحن بعض السيارات خلال أقل من عشر دقائق، أو عبر أنظمة الشحن الذكي التي تساعد على تقليل الضغط على شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

خفض فاتورة استيراد الوقود

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن تصدر مصر لمبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا يعكس التحرك الجاد للدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتوطين الصناعات الحديثة، مؤكدًا أن هذا التقدم يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية لا يقتصر فقط على البعد البيئي، بل يحمل مكاسب اقتصادية كبيرة، أبرزها خفض فاتورة استيراد الوقود وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب خلق فرص استثمارية وصناعية جديدة في مجالات تصنيع السيارات والبطاريات والبنية التحتية لمحطات الشحن.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا قوية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة مع تطور مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية مع الشركات العالمية خلال السنوات الأخيرة.