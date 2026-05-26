تموين القليوبية تدفع بسيارتين لمواجهة الزحام على أسطوانات الغاز بقليوب

أعلنت مديرية التموين في القليوبية، أنه فور تداول شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تكدس وزحام من الأهالي على أسطوانات البوتاجاز بمنطقة زاوية النجار التابعة لمركز قليوب، وجه الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية بسرعة التدخل لتوفير احتياجات المواطنين.



وأكدت المديرية، أنه تقرر الدفع بعدد سيارتين تابعتين لشركة بوتاجاسكو بجوار مستودع زاوية النجار، وذلك لضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز والقضاء على التكدس أمام المستودعات.

وناشدت مديرية التموين المواطنين الراغبين في شراء أسطوانات الغاز التوجه إلى المكان المحدد للحصول على احتياجاتهم بسهولة، مشيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية لتلبية احتياجات الأهالي.

كما شدد وكيل وزارة التموين في القليوبية على تكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع، لمنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.