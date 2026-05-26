شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى فخامة الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجُمهوريَّة، والشعب المصري، وإلى الأمتين: العربيَّة والإسلاميَّة: ملوكًا ورؤساءَ وأُمراءَ وشعوبًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أنْ يعيدَه علينا وعلى الإنسانيَّةِ جمعاء بالخيرِ واليُمن والبركات، وأنْ ينعمَ على العالمِ بالأمن والسَّلام والاستقرار.

شيخ الأزهر يدعو بالأمن والسلام للعالم في الأيام المباركة

ويتضرع شيخ الأزهر بالدعاء إلى المولى -عز وجل -في هذه الأيام المباركة -أنْ يَحفظَ أُمَّتنا العربيَّة والإسلاميَّة ويحميها من كلِّ سوءٍ ومكروه، وأن يحقنَ دماءَها، ويؤلِّف بين قلوبِ أبنائها، ويُوحِّد صفوفِهم، وأن يُجنِّبها الفِتَنَ ما ظهر منها وما بطن، وألَّا يجعل بأسها بينها، وأن يُجنِّب العالمَ نيران الحروب ودمار الصِّراعات، وأنْ يُعيدَ هذه المناسبة المباركة على الإنسانيَّةِ جمعاء بالأمنِ والأمان، إنَّه سبحانه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

في سباق آخر، يُنظم «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة الموافق 26 من مايو 2026م، مائدة إفطار كبرى بالجامع الأزهر الشريف؛ لإفطار الصائمين يوم عرفة، يستفيد منها أكثر من 6 آلاف صائم؛ امتدادًا لدور البيت في نشر قيم التكافل والتراحم التي يحرص على ترسيخها في المناسبات الدينية.

ويأتي تنظيم مائدة الإفطار في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي يواصل من خلالها «بيت الزكاة والصدقات» جهوده لدعم الأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وإدخال الفرحة عليهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.