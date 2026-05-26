الأوقاف تخصص 6847 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى.. اعرف الضوابط

أعلنت وزارة الأوقاف عن تخصيص 6847 ساحة في مختلف محافظات الجمهورية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى فتح المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة العيد بصفة دورية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء إيمانية يسودها التنظيم والأمان.

وأنهت الوزارة جميع الاستعدادات والترتيبات المبكرة الخاصة بصلاة العيد، حيث جرى تجهيز الساحات والمساجد المحددة بالشكل الأمثل، مع الحرص على تهيئة وتخصيص أماكن ملائمة لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن تحقيق الراحة والسكينة ويساعد المصلين على أداء الشعيرة بطمأنينة وفرحة.

ضوابط صلاة العيد في الساحات والمساجد

وأصدرت وزارة الأوقاف مجموعة من الضوابط الصارمة المنظمة لإقامة صلاة العيد داخل الساحات، والتي شددت فيها على ضرورة الالتزام التام بالساحات المعتمدة رسميا من الوزارة والعمل على تهيئتها بالكامل، مع تزويدها بمكبرات صوت مناسبة دون إحداث أي إيذاء أو تشويش على المصلين.

وتضمنت الضوابط المرفوعة من الوزارة ضرورة تجنب السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة أو تسبب الاختلاط، ومنع أي استغلال سياسي أو دعائي للساحات يخرج بها عن إطار الشعيرة الدينية، بالإضافة إلى التوجيه بترك الساحات نظيفة عقب انتهاء الصلاة وعدم الإضرار بالممتلكات العامة.

كما ألزمت الوزارة منسقي الساحات باتباع إرشادات الجهات المنظمة بدقة، وتفادي أي معوقات تعرقل حركة المشاة أو تتسبب في أذى للمصلين، علاوة على فتح مخارج واضحة ومحددة لحالات الطوارئ، وتعيين واعظات مؤهلات من الأوقاف للإشراف الكامل على تنظيم مصليات السيدات.

وتجري مديريات الأوقاف في كافة المحافظات متابعة ميدانية مستمرة لخطط الاستعداد أولا بأول، لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة حضرية تليق بالمناسبة الإسلامية المباركة، وبما يبرز الدور المحوري للمساجد في نشر القيم الدينية الطيبة وإدخال البهجة والسرور على قلوب المواطنين.