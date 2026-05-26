المرشد الإيراني يتوعد أمريكا.. والحرس الثوري يؤكد حق الرد على أي انتهاك

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد للمنطقة والعالم.

وأضاف المرشد الإيراني: الولايات المتحدة لن يكون لديها ملاذ آمن لنشر الشر ولإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة.

وتابع المرشد الإيراني: أدعو الدول الإسلامية إلى تعزيز الصداقة والتعاون حتى نتمكن من التحرك باتجاه تحقيق التقدم للأمة.

ومن جانبه قال الحرس الثوري الإيراني، إنه يحتفظ بحق الرد بشكل مشروع وحاسم على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار.

وأردف الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا أمس طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 بعد رصد استخباراتي دقيق.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا النار على مسيرة من طراز آر كيو 4 وطائرة مقاتلة من طراز إف 35 كانت تهاجم المنطقة.

