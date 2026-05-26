لا انقطاع للتيار.. الكهرباء تعلن الطوارئ لتأمين التغذية خلال عيد الأضحى
لا انقطاع للتيار.. الكهرباء تعلن الطوارئ لتأمين التغذية خلال عيد الأضحى

وفاء نور الدين

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ  استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى وساحات الصلاة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،  أن الشركة القابضة للكهرباء وجهت جميع شركات التوزيع برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة،وشددت على  رؤساء شركات توزيع  الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية   بضرورة التواجد الميداني خلال فترات الذروة، ومتابعة الأحمال  من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، مع تنفيذ مناورات فنية على الشبكات لموازنة الأحمال وضمان استقرار التيار الكهربائي في مختلف المحافظات. 

وأضاف المصدر أن هناك تنسيقًا  بين شركات الكهرباء ووزارتي الأوقاف والتنمية المحلية لتأمين التغذية الكهربائية بالساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى،كما تم مراجعة مصادر التغذية البديلة وتجهيز ماكينات ديزل احتياطية بالقرب من الساحات والمساجد الكبرى للتعامل الفوري مع أي طوارئ. 

وأشار المصدر  إلى أن شركات التوزيع انتهت من مراجعة جاهزية غرف التحكم ومراكز الشكاوى وخطوط التغذية الرئيسية، مع تكثيف المرور الميداني على الأكشاك والمحولات ومكونات الشبكة الكهربائية، خاصة بالمناطق الحيوية ودور العبادة والمتنزهات العامة.

وأكد المصدر  أنه تم الدفع  بسيارات إضافية ومعدات تدخل سريع، لدعم فرق الطوارئ و إعادة توزيع فرق الصيانة  لتقليل زمن الاستجابة، مؤكدا  استمرار عمل الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم. 

وأشار المصدر أنه  تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بشركات التوزبع على مدار ٢٤ ساعه خلال العيد، تكون مهمة هذه الغرف  مايلى.. 


1- متابعة فرق الطوارئ على مدار اليوم لمجابهة أي أعطال أو فصل طارئ و سرعة إعادة التيار للمواطنين.

2- تجهيز مولدات الديزل ووحدات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

3- فتح جميع مراكز الخدمة بالقرى والمدن لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات مع عمل نوباتجيات نهارية وليلية.

4- استمرار العمل بمراكز ووحدات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم. 

و أكد المصدر أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الأضحي المبارك على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء ، حيث وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خلال أيام العيد  ، للحفاظ على تأمين جودة التغذية الكهربائية وعدم تعرض الشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية ناتجة عن سرقات التيار.

وأوضح المصدر إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالشركة القابضة أعدت خطة لضبط المخالفين و شن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي. 

