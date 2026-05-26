قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان عبد المعز: من نوى العبادة ومنعه المرض أو السفر يُكتب له أجرها كاملًا
مدحت العدل مهاجمًا زيزو: غير صادق ورحل عن الزمالك بسبب الفلوس
متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات
السعودية تعلن استقرار الحالة الصحية للحجاج ولا توجد أي حالات وبائية
تكفير ذنوب عامين.. حديث النبي عن صيام يوم عرفة وفضله
طقس وقفة عرفة| القاهرة 30 ومكة تسجل 41.. والأرصاد تُعلن الظواهر الجوية المتوقعة
مقتل 4 أشخاص في الهجوم الأمريكي على جزيرة خرج الإيرانية
طارق العكاري: أي اتفاق مع إيران قد يعيد تشكيل التحالفات الإقليمية
أفضل ما يقال فى يوم عرفة .. أدعية تجمع لك خيرى الدنيا والآخرة
حاولت زرع ألغام بحرية.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف منصات صواريخ وقوارب إيرانية
جون إدوارد يضع مونديال الأندية 2029 ضمن مشروعه مع الزمالك
قطر تنفي عرضها مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدعاء يوم عرفة
الدعاء يوم عرفة
أمل فوزي

لعل أهم ما يشغل الكثيرون في هذا الوقت هو متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي ؟، حيث يعد دعاء يوم عرفة بمثابة مفتاح سحري لكل الأبواب المغلقة كما أنه فيه حل لكل المشاكل وبه تتحقق الأحلام والأمنيات المستحيلة، لذا يبحث عنه أولئك الذين يدركون فضل دعاء يوم عرفة ، وأنه من أدعية المعجزات المستجابة، ومن هذا ما يفسر أهمية معرفة متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي سواء كانوا من الحجاج أو من غير الصائمين ؟.

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي

ورد عن مسألة متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟، أن يوم عرفة الذي تتعلق به أحكامه الشرعية للحاج وغيره، يبدأ من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر، أي أن دعاء يوم عرفة لغير الحاج بدأ من فجر اليوم الثلاثاء إلى المغرب.

وينتهي وقت وقوف عرفة بالنسبة للحجاج بطلوع الفجر يوم النحر أي فجر غد الأربعاء الموافق أول أيام العيد، أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه اختلاف، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم عرفة، وذهب المالكية إلى أن وقت الوقوف هو الليل، وأما الوقوف نهاراً فواجب ينجبر تركه عمداً بغير عذر بدمٍ.

وعند الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وأما غير الحاج فينتهي يوم عرفة في حقه بغروب شمس يوم التاسع، ويستحب له عند بعض الفقهاء إحياء ليلة العيد بالصلاة وقراءة القرآن، وغير ذلك من الأعمال الصالحات.

وقال الإمام النووي في المجموع: واستحب الشافعي والأصحاب الإحياء مؤكداً الاجتهاد في الطاعة في أيام وليالي العشر الأول من ذي الحجة كلها، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها أفضل أيام الدنيا، وقد أقسم الله تعالى بها في كتابه.

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري والترمذي وهذا لفظه.

متى يبدأ يوم عرفة

ورد فيه أن يوم عرفة لغير الحاج ، يعتبر كغيره من الأيام، فهو يبدأ من طلوع الفجر الصادق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة والذي يوافق اليوم الثلاثاء الموافق 9 ذي الحجة و26 مايو 2026 م، وينتهي عند غروب الشمس لهذا اليوم ، وهذا اليوم يصومه كثير من المسلمين لعظم فضله وجزيل عطاء الله سبحانه وتعالى فيه، بالإضافة إلى الإكثار من التكبير والتلبية فيه، فهي سُنة واردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ورد فيه أنه يبدأ يوم عرفة من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، وتحديدًا من أذان فجر اليوم الثلاثاء الموافق 9 ذي الحجة و26 مايو 2026 م، وينتهي بطلوع فجر اليوم التالي، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ، أو ما يعرف بيوم النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك أي أنه ينتهي فجر يوم غد الأربعاء .

وقد دللت السُنة المطهرة على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف بعرفة في هذا الوقت ، وتابعه أصحابه، ففي حديث جابر بن عبد الله، الذي أخرجه مسلم، قال « حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» .

ورد فيه أنه يبدأ الوقوف بعرفة منذ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، وحتى طلوع فجر اليوم الذي يليه؛ والذي يُسمّى بيوم النَّحر، وهو يوم العيد، وينهي فيه الحُجّاج وقوفهم على عرفة، واسم هذا اليوم مُركَّب من كلمتَي: يوم، وعرفة، أما كلمة يوم فتدل على زمان مُخصَّص.

بينما تدل كلمة عرفة على مكان مُعيَّن مُحدَّد، ولهذا المكان مكانة عظيمة؛ لتعلُّقه بشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي الوقوف بعرفة في موسم الحَجّ، وورد ذِكره بلفظ عرفات في قوله -تعالى-: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ».

دعاء يوم عرفة

ورد دعاء يوم عرفة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يوم عرفات من أكثر الأيام التي يعتق فيها الله عباده من النار، كما أن له فضل عظيم ، وهو من المواقيت التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، لذا ينبغي الإكثار من الدعاء في يوم عرفة.

وقد ورد في موطأ مالك، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ».

ورد في دعاء يوم عرفة الحث على الاجتهاد في الدعاء عشية عرفة، في وقت النزول الإلهي، وليسأل الله المغفرة، وليسأل الله الرحمة، وليسأل الله –جل وعلا- ما أباحه من المسائل، فدعاء عرفة مجاب كله في الأغلب، إن شاء الله تبارك وتعالى إلا للمعتدين في الدعاء، بما لا يرضي الله.

أوقات استجابة دعاء يوم عرفة

1- الدعاء مستجاب دبر الصلوات المكتوبات، وفي حديث أبي أمامة «قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذي (3499)، والدعاء مستجاب أيضًا بين الأذان والإقامة فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» رواه أبو داود.

2 - من أوقات استجابة الدعاء: الدعاء مستجاب عند الأذان

الدعاء مستجاب عند النداء للصلوات المكتوبة، كما في حديث سهل بن سعد مرفوعًا: «اثنتان لا تردان، أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا» رواه أبوداود.

3- الدعاء يستجاب في السجود: كما يستجاب أيضا في السجود قال صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه مسلم (482).

4- الدعاء مستجاب بعد هذا الذكر وعند الدعاء بـ«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: «دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له».

5- الدعاء مستجاب عند عيادة المريض إن الدعاء مستجاب عند عيادة المريض، فقد أخرج مسلم (919) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرتم المريض فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا سلمة قد مات، فقال لي: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة" قالت: فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدًا صلى الله عليه وسلم».

6 و7- :دعاء الوالد لولده مستجاب – أي: لنفعه - ودعاء الصائم في يوم صيامه ودعوة المسافر فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم ودعوة المسافر» رواه البيهقي وهو في صحيح الجامع (2032) وفي الصحيحة (1797)، كما أن دعوة الوالد على ولده مستجابة – أي : لضرره - ففي الحديث الصحيح: "ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده" رواه الترمذي (1905).

فضل يوم عرفة

1- يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على المسلمين من الله عز وجل، قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».

2- وقد أخبر سيدنا عمر رضي الله عنه أنّ هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة وهو قائم بعرفة.

3- غفران الذنوب في هذا اليوم والعتق من النيران، حيث ورد أنه يوم نيل العتق من نار جهنّم، ومغفرة الذنوب ثبت عن عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمِ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ)، لذلك يجدر بالمسلم اجتناب كلّ ما حرّم الله؛ لنَيْل العتق من النار، ومغفرة الذنب.

4- مباهاة الله تعالى ملائكةَ السماء بأهل عرفات، فورد أنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللهَ -عزَ وجلَّ- يباهي ملائكتَهُ عشيةَ عرفةَ بأهلِ عرفةَ فيقولُ: انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غُبراً)، ومن أتمّ النِّعم التي يمنّ بها الله -تعالى- على عباده يوم عرفة؛ نزوله إلى السماء الدُّنيا، إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (ما مِن يومٍ أفضلُ عندَ اللهِ مِن يومِ عرفةَ ينزِلُ اللهُ إلى السَّماءِ الدُّنيا فيُباهي بأهلِ الأرضِ أهلَ السَّماءِ).

5- قسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

6- يوم أخذ الله تعالى الميثاق من ذرية آدم عليه السلام.

7- صيام هذا اليوم سبب لتكفير ذنوب سنتين؛ سنة قبل وسنة بعده.

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي متى يبدأ الدعاء يوم عرفة يبدأ الدعاء يوم عرفة وينتهي يبدأ الدعاء يوم عرفة الدعاء يوم عرفة متى ينتهي الدعاء يوم عرفة متى يبدأ يوم عرفة دعاء يوم عرفة أوقات استجابة دعاء يوم عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

الإيجار القديم

مفيش طرد .. تحركات برلمانية جديدة في ملف الإيجار القديم | خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

البن

80 ألف طن| شعبة البن تكشف مفاجأة عن المغشوش بمصر.. وتحذير عاجل

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

بالصور

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

كوزموس
كوزموس
كوزموس

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد