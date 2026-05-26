في عيد الأضحى.. احتياطات للمعدة قبل تناول اللحمة والأكلات الدسمة

مع أجواء عيد الأضحى وكثرة تناول اللحوم والوجبات الدسمة، يعاني كثيرون من اضطرابات المعدة والانتفاخ والحموضة، خاصة مع تغيير النظام الغذائي بشكل مفاجئ.

لذلك نصح الدكتور محمد علام استشاري الباطنة باتباع بعض الخطوات البسيطة لحماية الجهاز الهضمي قبل تناول الأكلات الثقيلة.

ويؤكد خبراء التغذية أن بدء اليوم بكميات كافية من المياه يساعد على تهيئة المعدة وتحسين عملية الهضم، كما يفضل عدم تناول اللحوم على معدة فارغة بعد ساعات طويلة من الصيام أو الجوع.

ومن الأفضل تناول طبق سلطة أو خضروات قبل الوجبة الرئيسية، لأن الألياف تساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء والانتفاخ بعد الأكل.

كما ينصح بتجنب الإفراط في تناول الدهون والمقليات مع اللحوم، مع ضرورة مضغ الطعام ببطء وعدم تناول كميات كبيرة دفعة واحدة حتى لا تتعرض المعدة لإجهاد مفاجئ.

ويفضل أيضًا التقليل من المشروبات الغازية أثناء الأكل، لأنها قد تزيد من الانتفاخ وعسر الهضم، مع استبدالها بالمياه أو المشروبات العشبية الدافئة مثل النعناع واليانسون.

أما الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو الحموضة أو أمراض المعدة، فينصح لهم بالابتعاد عن التوابل الحارة واللحوم كثيرة الدهون، مع تقسيم الطعام على وجبات صغيرة بدلًا من وجبة كبيرة.

كما يساعد المشي الخفيف بعد الأكل على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالخمول، خاصة خلال أيام العيد التي تكثر فيها العزومات والوجبات الثقيلة.

ويبقى الاعتدال في تناول الطعام هو الحل الأفضل للاستمتاع بأكلات العيد دون التعرض لمشكلات صحية أو اضطرابات بالمعدة.