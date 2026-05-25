أكلات عيد الاضحى.. طريقة عمل فتة الكوارع بالخل والثوم

تعد فتة الكوارع من الأكلات الشهية التى يمكن أن تقدم على مائدة السفرة فى احتفالات عيد الأضحى خاصة فى اليوم الأول حيث تعد من الأطباق غير التقليدية المميزة كما تناسب العزومات

نعرض لكم طريقة عمل فتة الكوارع بالخل والثوم من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير فتة الكوارع

● كوارع مخلية

● 2 معلقة كبيرة زيت

● 2 معلقة كبيرة خل

● ثوم مفروم

● طماطم مكعبات

● كزبرة مفرومة

● عصير ليمون

● معلقة صغيرة بقدونس مفروم

للصلصة:

● طماطم مفرومة

● طماطم مبشورة

● صلصة طماطم

● فصوص ثوم

● كزبرة جافة

● خل أبيض

● زيت زيتون

● ملح وفلفل أسود

للتقديم :

● أرز أبيض

طريقة عمل فتة الكوارع بالخل والثوم

أضيفي الخل والثوم على الكوارع ثم ضعي الطماطم والبقدونس والكزبرة مع خليط الكوارع وأضيفي مقادير الصلصة على النار وتترك لتتسبك.

ضعي الخبز المحمص مع الأرز وخليط الكوارع والصلصة وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.