الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية ممثلة فى الكلية العسكرية التكنولوجية بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين ودعم الكفاءات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية فى قطاعات التصنيع المختلفة.

وقع على البروتوكول كلا من اللواء الحسين مصطفى شرف نائب مدير الاكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية واللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور اللواء أح مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أح محمد صلاح التركي مدير الاكاديمية العسكرية المصرية.

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من جميع الامكانيات والكوادر العلمية والمعامل والمراكز البحثية المتاحة لدى الطرفين، والإشراف على المشروعات البحثية التى يقدمها الطلبة، وإتاحة الإمكانيات البحثية والتصميمية والمعملية الخاصة بالطرفين للمشاركة فى تنفيذ المشروعات البحثية، فضلا عن التعاون المشترك فى تنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض، وتنفيذ زيارات ميدانية لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية لمصانع وشركات الهيئة.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الجهات لتحقيق التكامل فى تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية القابلة للتطبيق.