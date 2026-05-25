لازم الموضوع ده يخلص النهارده.. أحمد موسى عن توقف الـ ATM: الناس مش عارفة تسحب فلوسها

قال الإعلامي أحمد موسى «الناس بتتكلم عن أزمة الـ ATM ووقوف المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي بسبب عدم وجود أموال نقدية، ومع إجازة البنوك غدًا، ماذا يفعل المواطن؟، هذه أزمة يجب أن يتدخل البنك المركزي والبنوك المصرية لحلها».

وأوضح، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «هناك أيضًا عطل في بعض التطبيقات، وأنا أتحدث عن شكوى كبيرة وليست بسيطة، ودي مسؤولية مين؟ المواطن يريد أن يسحب أموالًا بسبب العيد، والناس تعمل إيه؟، لازم الموضوع ده يخلص النهارده مش بكرة، والناس واقفة طوابير أمام الماكينات ومفيش فلوس، ودي مشكلة ليست بسيطة، لازم تشرحوا للناس إيه الحكاية».

وواصل أحمد موسى: «أتمنى توضيحًا للرأي العام، وقبل التوضيح لازم نحل المشكلة وضخ أموال داخل الماكينات، ولازم نلحق لأن غدًا إجازة وحتى الأسبوع المقبل، والناس عندها التزامات ودخلة عيد، ولازم يكون فيه حل سريع وتدخل عاجل، ماينفعش نسيب الناس كده، ده مش طالب قرض، وكان لازم يكون فيه توضيح للرأي العام من إمبارح للنهارده».