أحمد موسى : قضية التخابر ضد الإخوان الأهم في آخر 20 عامًا

علّق الإعلامي أحمد موسى على الأحكام التي صدرت في قضية التخابر، التي اتُهم فيها 76 شخصًا من جماعة الإخوان، حيث كشف دور قنوات جماعة الإخوان الإرهابية في استهداف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف كان إسقاط الدولة المصرية.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «هذه أهم قضية نظرها القضاء المصري خلال آخر 20 سنة»، مضيفًا: «الموضوع عبارة عن خيانة وعمالة وتآمر على الدولة المصرية.. عدد المتهمين في هذه القضية 76 إرهابيًا».

وأشار أحمد موسى إلى أن تم الحكم على 37 متهمًا بالسجن المؤبد، بينهم 11 متهمًا حضوريًا، وحُكم على 27 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، مضيفًا أن المحكمة ألزمت الإرهابي محمود عزت وآخرين بدفع حوالي سبعة مليارات و450 مليون جنيه للجهاز القومي للاتصالات كتعويض مدني.

وأردف قائلًا: «هذه واحدة من أخطر القضايا التي حكم فيها القضاء المصري.. هذه القضية مكونة من حوالي 2000 صفحة وحيثياتها مكتوبة في 240 صفحة، وهي قضية خطيرة للغاية».

وتابع موسى: «المتهمون في قضية التخابر قاموا بالتصنت وتسجيل المكالمات وقد حصلوا على أجهزة متقدمة في التسجيلات».

وأشار أحمد موسى إلى أن تم الحكم على 37 متهمًا بالسجن المؤبد، بينهم 11 متهمًا حضوريًا، وحُكم على 27 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، مضيفًا أن المحكمة ألزمت الإرهابي محمود عزت وآخرين بدفع حوالي سبعة مليارات و450 مليون جنيه للجهاز القومي للاتصالات كتعويض مدني.

وأردف قائلًا: «هذه واحدة من أخطر القضايا التي حكم فيها القضاء المصري.. هذه القضية مكونة من حوالي 2000 صفحة وحيثياتها مكتوبة في 240 صفحة، وهي قضية خطيرة للغاية».

وتابع موسى: «المتهمون في قضية التخابر قاموا بالتصنت وتسجيل المكالمات وقد حصلوا على أجهزة متقدمة في التسجيلات».

وواصل قائلًا: «نحن أمام تنظيم إرهابي إخواني عميل بمعنى كلمة العمالة.. ليس لديهم مشكلة في أن يتخابروا مع دولة أو أكثر ضد بلدنا وأمننا القومي.. وليس لديهم مشكلة إطلاقًا أنهم يستهدفون اقتصاد مصر

ومضى يقول: «لدينا قضاء في مصر قضاء عادل، وقضية التخابر أظهرت أن المواطن المصري والدولة المصرية مستهدفة من قبل هذا التنظيم الإرهابي منذ عام 2013 وحتى الآن»، لافتًا إلى أن هذه القضية عملت عليها أجهزة الدولة لعدة سنوات، وأن نيابة أمن الدولة هي من قامت بالتحقيق في هذه القضية.