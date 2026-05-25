لاستقبال أضاحي المواطنين مجانًا.. محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مجزر الخارجة المطور

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، التجهيزات النهائية بـمجزر الخارجة المطور، وذلك في إطار متابعة جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

واطمأنت المحافظ خلال جولتها، على جاهزية خطوط الذبح وأماكن الاستقبال وثلاجات حفظ اللحوم، مشددةً على الالتزام الكامل بمعايير النظافة والسلامة، وتوفير كافة أوجه الدعم لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان خلال أيام العيد، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الصحة العامة والحد من الذبح العشوائي.

كما وجهت بإدراج ٣ مجازر ضمن خطة التطوير للعام القادم تشمل مجزر بولاق بمركز الخارجة والراشدة بمركز الداخلة و مدينة الفرافرة، ضمن خطة تستهدف تطوير كافة المجازر ونقاط الذبح على مستوى المحافظة.