أنا مكمل.. الونش: الزمالك له فضل عليا.. ومش بفكر في الفلوس

أكد محمود الونش لاعب نادي الزمالك، أن نادي الزمالك له فضل كبير عليه كي يكون متواجدا في منتخب مصر وتعرفه الناس.

وقال محمود الونش في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"أنا آخر حاجة بفكر فيها هي الماديات، وربنا كرمني بالقرار الصح بالاستمرار في نادي الزمالك".

وتابع محمود الونش: "كان فيه كلام عشان أروح نادي الأهلي، لكن قررت أكمل في نادي الزمالك".

وأكمل الونش: "خدت حقنة عشان أقدر ألعب ذهاب نهائي الكونفدرالية، لكن في العودة ما قدرتش".

وتابع الونش: “في ماتش سيراميكا ما كنتش جاهز عشان ألعب، وكابتن معتمد جمال قرر إن السيد أسامة يلعب، وقعدنا معاه لرفع روحه المعنوية، وربنا كرمه وكان من النجوم”.