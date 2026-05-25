500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عبد العزيز جمال

استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة بمصر بعد ارتفاع ملحوظ، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 25 مايو 2026، مقارنة بآخر تحدي، فاستقر سعر الذهب عيار 21 "الفئة الأكثر مبيعًا" عند مستوى 6875 جنيهًا للبيع و6815 جنيهًا للشراء.

وقفز سعر الجنيه الذهب بنحو 560 جنيها منذ الأمس ، فيما قفز الجرام عيار 21 بنحو 70 جنيها دفعة واحدة.

وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الذهب داخل محلات الصاغة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 (العيار الأكثر نقاءً): سجل اليوم في مصر نحو 7857.25 جنيه للبيع و7788.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22: سجل اليوم داخل محلات الصاغة 7202.5 جنيه للبيع و7139.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 (الفئة الأكثر مبيعًا في محافظات مصر): بلغ نحو 6875 جنيهًا للبيع و6815 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: في سوق الصاغة اليوم وصل إلى 5892.75 جنيه للبيع و5841.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب: سجل اليوم نحو 55000 جنيه للبيع و54520 جنيهًا للشراء.

ويُلاحظ أن سعر الذهب لعيار 21 حافظ على فارق سعري يبلغ 60 جنيهًا بين البيع والشراء، وهو فارق معتاد في الأسواق المستقرة نسبيًا، ويعكس هامش ربح محددًا للتجار بعد فترة من التقلبات.

الأونصة العالمية وتأثيرها على التسعيرة المحلية

سجلت سعر أونصة الذهب وفقًا لآخر تحديث اليوم، وصل إلى 4571.55 دولار للبيع و4571.21 دولار للشراء.

 هذا المستوى العالمي يُعتبر المرجع الأساسي الذي ينطلق منه حساب سعر الذهب داخل مصر، بعد إضافة تكاليف الشحن والرسوم الجمركية وسعر صرف الدولار.

وعند مقارنة سعر الذهب محليًا بنظيره العالمي، يلاحظ أن السوق المصرية تتفاعل مع أي تغير ولو طفيف في الأونصة، لكن بفارق زمني قد يصل إلى ساعة أحيانًا، وهو ما يفسر حدوث موجات من الارتفاع ثم الاستقرار خلال اليوم نفسه.

من المهم فهم أن سعر الذهب المعلن في النشرات لا يعكس السعر النهائي الذي يدفعه المواطن عند شراء مشغولات ذهبية. 

فأسعار الذهب في مصر تختلف بإضافة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 150 و300 جنيه، باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط. 

وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويرجع اختلاف سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر نتيجة تباين قيمة المصنعية والدمغة، خاصة لعيار 21 الأكثر طلبًا، وتعتمد هذه الزيادة على مهارة التصنيع وشكل المشغولات، سواء كانت خواتم أو أساور.

لذلك، يُنصح المواطن بالاستفسار عن المصنعية قبل الشراء، لأنها قد ترفع سعر الذهب الفعلي بنسبة تصل إلى 10%.

