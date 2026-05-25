انخفاض أسعار الذهب قبل عيد الأضحى.. الحق اشتري

أسعار الذهب في مصر تشهد حالة من الاهتمام والمتابعة المستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية، سواء في عمليات البيع أو الشراء، في ظل التقلبات التي تسيطر على الأسواق العالمية.

سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم

ويظل الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يعتمد عليها المواطنون في الادخار وحفظ قيمة الأموال، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لرصد أفضل توقيتات البيع والشراء.

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,840 جنيها 7,785 جنيها

عيار 21 6,860 جنيها 6,810 جنيهات

عيار 18 5,880 جنيها 5,835 جنيها

عيار 14 4,575 جنيها 4,540 جنيها

الجنيه الذهب 54,880 جنيها 54,480 جنيها

الأونصة بالجنيه 243,850 جنيها 242,075 جنيها

وسجل سعر الأونصة عالميا نحو 4,567.46 دولار.

أبرز العوامل المؤثرة في عالميا لعدة متغيرات اقتصادية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب، إذ يؤدي ارتفاع الطلب مقابل تراجع المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يتسبب انخفاض معدلات الشراء أو زيادة الإنتاج العالمي في تراجع قيمة المعدن النفيس.

كما تؤثر أسعار الفائدة بشكل كبير على اتجاهات المستثمرين، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره وسيلة آمنة للحفاظ على المدخرات، الأمر الذي يرفع من قيمته في الأسواق العالمية.

وتلعب أيضا أسعار النفط العالمية والتوترات السياسية والاقتصادية دورا مؤثرا في حركة الذهب، إذ يتجه المستثمرون عادة إلى المعدن الأصفر خلال فترات الأزمات وعدم الاستقرار، باعتباره أداة للتحوط وتقليل المخاطر المالية.

الذهب يواصل جذب المستثمرين

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية، ما يجعله الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في تأمين

مدخراتهم والحفاظ على قيمتها.

ومن المتوقع استمرار حالة الترقب داخل سوق الذهب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، وهو ما يبقي المعدن الأصفر في دائرة الاهتمام والمتابعة المستمرة من جانب المستثمرين والمستهلكين.