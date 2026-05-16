الصاعقة وزنهم ذهب .. أحمد موسى: أبطال الجيش المصري هم الاحتياطي الحقيقي من الذهب

علق الاعلامي احمد موسى، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لابطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور .

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أبطال الجيش المصري هم الاحتياطي الحقيقي من الذهب ".



وتابع الإعلامي أحمد موسي:" ثقتنا في الله ثم القوات المسلحة وجيشنا لا يقدر بمال وأبطال الصاعقة يتم وزنهم بالذهب ".



واكمل الإعلامي احمد موسى :" جيشنا جاهز ومستعد وجيشنا قرر يصبح على مدينة العبور والمدينة كلها كانت فرحانة ماعدا الأعداء اللي زعلانيين من المشهد ده ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" ضاحية الصاعقة المصرية الللي شوفناها في العبور حاجة بسيطة جدا من قدرات وقوة الصاعقة المصرية ".

