قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار رسمي بحق مؤلف مسلسل فخر الدلتا في اتهامه بالتحرش
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على اتحاد العاصمة بهدف عدي الدباغ في نهائي الكونفدرالية
سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة
النصر السعودي يتأخر بهدف أمام جامبا أوساكا في نهائي أبطال آسيا
نيويورك تايمز تكشف عن موعد استئناف الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران
لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا
الجيش الإسرائيلي: تأهب على حدود غزة تحسبا لرد حماس على اغتــ.يال عز الدين حداد
زيلينسكي : أوكرانيا وحلفاؤها يستعدون لاتخاذ قرارات سياسية خارجية هامة
بعد واقعة مديونية 8 قروش.. حالات تحفظ البنك على أموال العملاء
في أول تصريح له.. رئيس الوزراء العراقي: حكومتي تضع في أولوياتها خدمة “كل مواطن وبيت"
ننشر.. قواعد وضوابط القبول برياض الأطفال عربي والصف الأول الابتدائي في الشرقية
أسعار ومواصفات هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف معاشات يونيو 2026 رسميًا قبل عيد الأضحى

موعد صرف معاشات يونيو 2026 رسميًا قبل عيد الأضحى
موعد صرف معاشات يونيو 2026 رسميًا قبل عيد الأضحى
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات يونيو 2026 رسميًا قبل عيد الأضحى .. تزايدت معدلات بحث المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد صرف معاشات يونيو 2026، عقب إعلان قرار تبكير الصرف قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لمعرفة المواعيد الرسمية المقررة لصرف المعاشات وأماكن الحصول عليها، في ظل استعداد ملايين المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية قبل العيد .


موعد صرف معاشات يونيو 2026 بعد قرار التبكير

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدء صرف معاشات شهر يونيو 2026 اعتبارًا من يوم 24 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتبكير صرف المستحقات المالية قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك دعمًا لأصحاب المعاشات وكبار السن وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنهم خلال الفترة الحالية .
 

واقرأ أيضًا:

صرف المعاشات

ويأتي قرار تبكير صرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى المبارك بـ 3 أيام، حيث يحل أول أيام العيد يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، ما يمنح المواطنين فرصة مناسبة لشراء احتياجاتهم الأساسية والاستعداد لموسم العيد بصورة مبكرة دون التعرض لضغط أو تزاحم في الأيام الأخيرة قبل العيد .


أماكن صرف معاشات يونيو 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات شهر يونيو 2026 بهدف التيسير على المواطنين وتقليل التكدس والزحام أمام منافذ الصرف المختلفة، خاصة مع زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات على مستوى الجمهورية.

وتشمل أماكن صرف المعاشات الوسائل الآتية :

  • ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة.
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
  • منافذ شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
المعاشات

وأكدت الهيئة أن جميع وسائل الصرف ستكون متاحة أمام أصحاب المعاشات اعتبارًا من الموعد المحدد، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتسهيل عمليات الصرف وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وأمان.

رابط الاستعلام عن معاشات يونيو 2026

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وذلك ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعاشات .

ويمكن الاستعلام عن معاشات يونيو 2026 من خلال الخطوات الآتية :

  • الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
  • الضغط على أيقونة صاحب معاش .
  • اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات .
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش .
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك .
  • الضغط على أيقونة استعلام لتظهر البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش .

قيمة معاشات يونيو 2026 لجميع الشرائح

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قيمة معاشات يونيو 2026 وفق الشرائح المختلفة المعمول بها حاليًا، وجاءت القيم على النحو الآتي :

  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الأولى 1495 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الثانية 1725 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الثالثة 1840 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الرابعة 2300 جنيه .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الخامسة 2645 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة السادسة 2990 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة السابعة 3335 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الثامنة 3680 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة التاسعة 4025 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة العاشرة 4370 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات .
  • معاشات يونيو 2026 للشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا .
زياده بنسبة 6.4% سنويا.. تفاصيل مشروع قانون التامينات والمعاشات الجديد

تبكير المعاشات قبل عيد الأضحى 2026

ويأتي قرار تبكير صرف معاشات يونيو 2026 ضمن جهود الدولة لتوفير السيولة المالية للمواطنين قبل المناسبات والأعياد، بما يساعد أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم المعيشية وشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك دون تأخير .

كما يهدف القرار إلى تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة، خاصة مع تزايد الإقبال على صرف المعاشات خلال الأيام التي تسبق الأعياد الرسمية والمناسبات الكبرى .

موعد صرف معاشات يونيو معاشات يونيو 2026 صرف معاشات يونيو تبكير صرف المعاشات معاشات قبل عيد الأضحى معاشات مايو 2026 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن المعاشات رابط الاستعلام عن المعاشات أماكن صرف المعاشات زيادة المعاشات 2026 معاشات أصحاب المعاشات موعد صرف المعاشات رسميًا صرف معاشات يونيو قبل العيد قيمة معاشات يونيو 2026 معاشات التأمينات الاجتماعية معاشات كبار السن معاشات مصر اليوم أخبار المعاشات 2026 معاشات يونيو بالرقم القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

ترشيحاتنا

أبو ليمون يوجه بضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الحماية المدنية داخل المستودع

محافظ بورسعيد يتفقد مستودع أنابيب البوتاجاز في قبضايا .. صور

إبراهيم أبو ليمون:يوجه بتطوير الشوارع المحيطة بنادي بورسعيد الرياضي بالتوازي مع أعمال الإنشاء

أبو ليمون يوجه بتطوير الشوارع المحيطة بنادي بورسعيد الرياضي مع أعمال الإنشاء.. صور

خلال تكريم التمريض

العمود الفقري.. صحة مطروح تكرّم ملائكة الرحمة في اليوم العالمي للتمريض بالمستشفى العام| صور

بالصور

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

أمل جديد لمرضى ضمور العضلات الدوشيني.. نتائج واعدة لعلاج جيني جديد لضمور العضلات

ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟

التجهيزات النهائية لإطلاق حفل توزيع جوائز تريند آورد وإهداء الدورة لروح هاني شاكر.. صور

الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد
الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد
الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد