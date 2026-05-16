موعد صرف معاشات يونيو 2026 رسميًا قبل عيد الأضحى .. تزايدت معدلات بحث المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد صرف معاشات يونيو 2026، عقب إعلان قرار تبكير الصرف قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لمعرفة المواعيد الرسمية المقررة لصرف المعاشات وأماكن الحصول عليها، في ظل استعداد ملايين المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية قبل العيد .



موعد صرف معاشات يونيو 2026 بعد قرار التبكير

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدء صرف معاشات شهر يونيو 2026 اعتبارًا من يوم 24 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتبكير صرف المستحقات المالية قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك دعمًا لأصحاب المعاشات وكبار السن وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنهم خلال الفترة الحالية .



ويأتي قرار تبكير صرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى المبارك بـ 3 أيام، حيث يحل أول أيام العيد يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، ما يمنح المواطنين فرصة مناسبة لشراء احتياجاتهم الأساسية والاستعداد لموسم العيد بصورة مبكرة دون التعرض لضغط أو تزاحم في الأيام الأخيرة قبل العيد .



أماكن صرف معاشات يونيو 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات شهر يونيو 2026 بهدف التيسير على المواطنين وتقليل التكدس والزحام أمام منافذ الصرف المختلفة، خاصة مع زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات على مستوى الجمهورية.

وتشمل أماكن صرف المعاشات الوسائل الآتية :

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

منافذ شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن جميع وسائل الصرف ستكون متاحة أمام أصحاب المعاشات اعتبارًا من الموعد المحدد، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتسهيل عمليات الصرف وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة وأمان.

رابط الاستعلام عن معاشات يونيو 2026

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وذلك ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعاشات .

ويمكن الاستعلام عن معاشات يونيو 2026 من خلال الخطوات الآتية :

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

الضغط على أيقونة صاحب معاش .

اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات .

الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش .

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك .

الضغط على أيقونة استعلام لتظهر البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش .

قيمة معاشات يونيو 2026 لجميع الشرائح

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قيمة معاشات يونيو 2026 وفق الشرائح المختلفة المعمول بها حاليًا، وجاءت القيم على النحو الآتي :

معاشات يونيو 2026 للشريحة الأولى 1495 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة الثانية 1725 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة الثالثة 1840 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة الرابعة 2300 جنيه .

معاشات يونيو 2026 للشريحة الخامسة 2645 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة السادسة 2990 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة السابعة 3335 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة الثامنة 3680 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة التاسعة 4025 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة العاشرة 4370 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا .

معاشات يونيو 2026 للشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات .

معاشات يونيو 2026 للشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا .

تبكير المعاشات قبل عيد الأضحى 2026

ويأتي قرار تبكير صرف معاشات يونيو 2026 ضمن جهود الدولة لتوفير السيولة المالية للمواطنين قبل المناسبات والأعياد، بما يساعد أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم المعيشية وشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك دون تأخير .

كما يهدف القرار إلى تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة، خاصة مع تزايد الإقبال على صرف المعاشات خلال الأيام التي تسبق الأعياد الرسمية والمناسبات الكبرى .