الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
آية التيجي

كشفت تقارير طبية أن شرب الماء بانتظام قد يكون من أبسط العوامل التي تساعد في تحسين الأداء الجنسي لدى الرجال، بعيداً عن اللجوء إلى المنشطات أو المكملات غير الموثوقة.

وأوضح خبراء الصحة أن الحفاظ على ترطيب الجسم ينعكس بشكل مباشر على تدفق الدم والطاقة والقدرة الجنسية، وفقا لما نشر في موقع"premiermensm".

ويؤكد الأطباء أن الجفاف قد يؤثر سلباً على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك الصحة الجنسية، حيث يمكن أن يؤدي إلى ضعف الانتصاب، انخفاض الرغبة الجنسية، والشعور بالإرهاق، ومن أبرزها ما يلي :

- تعزيز تدفق الدم وتقليل: خطر ضعف الانتصاب
يحتاج الجسم إلى تدفق دم جيد للحفاظ على الانتصاب الطبيعي، وعند الإصابة بالجفاف ينخفض حجم الدم في الجسم، ما قد يؤثر على وصول الدم إلى العضو الذكري ويضعف الأداء الجنسي.
ويشير الخبراء إلى أن شرب كوب أو كوبين من الماء قبل العلاقة الحميمة قد يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل فرص حدوث ضعف الانتصاب المرتبط بالجفاف.

- زيادة الطاقة والقدرة على التحمل:
يسبب الجفاف الشعور بالخمول والإرهاق وضعف النشاط البدني، وهو ما قد يؤثر على القدرة على ممارسة العلاقة الحميمة بشكل مريح.
ويساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في تعزيز مستويات الطاقة وتحسين القدرة على التحمل، ما ينعكس إيجابياً على الأداء الجنسي.

- تحسين الترطيب الطبيعي للجسم:
يساهم شرب الماء في زيادة إفراز السوائل الطبيعية التي تساعد في تسهيل العلاقة الحميمة وتقليل الشعور بالاحتكاك أو الجفاف.
كما يساعد الماء في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم وتحسين البيئة المناسبة للوظائف الجنسية الطبيعية.

- تقليل استهلاك المشروبات الضارة:
الاعتماد على الماء بدلاً من المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر قد يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، وهما من أبرز العوامل المرتبطة بضعف الانتصاب لدى الرجال.

ما علامات الجفاف التي تؤثر على الصحة الجنسية؟

ويحذر الأطباء من تجاهل أعراض الجفاف، والتي تشمل:
الصداع
انخفاض التركيز
التعب المستمر
جفاف الفم
انخفاض ضغط الدم
ضعف الرغبة الجنسية

كما أن لون البول الداكن قد يكون مؤشراً واضحاً على حاجة الجسم إلى مزيد من الماء.

ما الكمية المناسبة من الماء يومياً؟

وينصح الخبراء باتباع قاعدة “8×8”، أي شرب 8 أكواب من الماء يومياً، مع إمكانية زيادة الكمية حسب النشاط البدني ودرجة الحرارة واحتياجات الجسم المختلفة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن متوسط الاحتياج اليومي قد يصل إلى نحو 3 لترات من الماء للرجال، لكن الاحتياج يختلف من شخص لآخر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

وإذا استمرت مشكلات ضعف الانتصاب أو انخفاض الرغبة الجنسية رغم الاهتمام بالترطيب ونمط الحياة الصحي، ينصح الأطباء بضرورة استشارة مختص للكشف عن الأسباب الصحية المحتملة والحصول على العلاج المناسب.

بالصور

