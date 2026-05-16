أخبار العالم

سنتكوم: تحويل مسار 78 سفينة متجهة إلى إيران ضمن خطة الحصار البحري

فرناس حفظي

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها تتابع حركة الملاحة في مضيق هرمز، موضحة أن مروحيات عسكرية رصدت سفناً تجارية أثناء عبورها المياه الإقليمية في إطار ما وصفته بعمليات الحصار البحري المفروض على إيران.

وأضاف البيان أن الجيش الأمريكي قام بتحويل مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران، إلى جانب تعطيل 4 سفن أخرى بسبب عدم امتثالها للإجراءات المفروضة ضمن هذا الحصار.


وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما تسميه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة "الغضب الاقتصادي"، التي تشمل تشديد العقوبات، ومراقبة الممرات البحرية، واستهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني.
 

وتسعى الخطة، حسب البيان، إلى تقويض حركة التجارة الإيرانية، خصوصاً صادرات النفط والسلع، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتعثر جولات التفاوض بين واشنطن وطهران.

