إطلاق البوستر الرسمي لأحدث حفلات شيرين عبد الوهاب

كشف منظمو حفل النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، عن البوستر الرسمي للحفل المقرر إقامته يوم 7 أغسطس في مدينة العلمين.

وجاء البوستر بصورة جديدة لـ"صوت مصر"، تعكس ملامح مرحلتها الحالية، وتعبر بوضوح عن روح الانطلاق والحرية والثقة التي تظهر بها شيرين أمام جمهورها؛ في رسالة بصرية تتناغم مع طبيعة الحفل المفتوح وأجواء الساحل الصيفية.

وأكد المنظمون، أن الحجز المبدئي شهد إقبالاً غير مسبوق، حيث تم حجز ما يقارب 50% من سعة الحفل خلال الساعات الأولى للطرح، وقبل الكشف عن البوستر الرسمي.

ويُتوقع أن يرفع الإطلاق التشويقي المثير للبوستر، حالة الترقب الجماهيري، وبالتالي حجم مبيعات مضاعف للتذاكر خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الحفل، والذي يمثل عودة أكثر حماسة وقوة لشيرين عبد الوهاب في حفل جماهيري مفتوح هو الأضخم في صيف 2026.

ويعد الحفل بمثابة استجابة مباشرة وسريعة لرغبة الملايين من عشاق "صوت مصر" شيرين عبد الوهاب.

ويعد حفل شيرين عبد الوهاب الحدث الأبرز ضمن الأجندة الترفيهية هذا العام، ومن المتوقع أن يشكل علامة فارقة في جذب السياحة خلال موسم صيف 2026.

وكان القائمون على حفل النجمة شيرين عبد الوهاب، أعلنوا عن الطرح الرسمي لفئات تذاكر الـ VIP عبر منصة "تكتس مارشيه"، بتصنيفات وخدمات فاخرة.

وكشفت الشركة المنظمة، أن فئات التذاكر تم تقسيمها بعناية؛ لتلائم مختلف مستويات الحضور، مع تخصيص مناطق مميزة تضمن إطلالة مباشرة على المسرح وخدمات ضيافة على أعلى مستوى.

الأسعار الرسمية لفئات الـVIP:

- منطقة Royal Lounge:

القيمة 250 ألف جنيه لحجز لونج واحد، يُباع كدفعة واحدة ويستوعب بحد أقصى 10 أفراد، وهي الفئة الأعلى التي تمنح أقرب إطلالة على المسرح مع خدمات ضيافة ملكية.

- منطقة VIP Lounge:

القيمة 70 ألف جنيه لحجز لونج واحد يباع كدفعة واحدة بحد أقصى 10 أفراد، وتتميز بموقع استراتيجي وخدمة فندقية مميزة.

- منطقة High Table:

القيمة 60 ألف جنيه لحجز طاولة واحدة ، تباع كدفعة واحدة للطاولة التي تضم بحد أقصى 10 أفراد، وتوفر تجربة جلوس راقية بإطلالة بانورامية كاملة.

- تذكرة VIP وقوف:

القيمة 25 ألف جنيه للحجز الواحد، يُباع كدفعة واحدة بحد أقصى 10 أفراد، ضمن منطقة مخصصة للوقوف بسعة محدودة.

- تذاكر منطقة Fan Pit:

القيمة 15 ألف جنيه للحجز الواحد، بحد أقصى 10 أفراد، وهي الأقرب للجمهور المتفاعل مباشرة مع النجمة على المسرح.

- التذكرة العادية:

القيمة 10 آلاف جنيه للحجز الواحد، بحد أقصى 10 أفراد.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “تباعًا تباعًا”، والتي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عالميا.