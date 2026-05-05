ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

يارا أمين

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في بورتو جولف العلمين فئات تذاكر الـVIP الخاصة بالحفل، والتي لفتت الأنظار بعد الإعلان عن أسعارها المرتفعة.

ووصل سعر حجز الـ«لونج» الواحد إلى 250 ألف جنيه، ضمن الفئات المميزة المخصصة للحضور، استعدادًا للحفل المرتقب بمدينة العلمين خلال الفترة المقبلة.

عودة شيرين عبدالوهاب 

وفي واحدة من أكثر ليالي الصيف ترقبًا، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب للعودة بقوة إلى جمهورها من خلال حفل ضخم في بورتو جولف العلمين يوم 7 أغسطس.

ويمثل الحفل لحظة فنية خاصة، حيث تعود شيرين إلى المسرح بأمسية تحمل مزيجًا من الحنين والتجديد، لتقدم باقة من أشهر أغانيها التي ارتبطت بوجدان جمهورها، إلى جانب مفاجآت فنية تُضفي طابعًا استثنائيًا على الحدث.

وتبقى عودة شيرين عبد الوهاب واحدة من أبرز محطات صيف 2026، بعد فترة من الغياب الطويل.

حفل شيرين في الساحل

وتحيي شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا في بورتو جولف بالساحل الشمالي يوم 7 أغسطس المُقبل، لتعود به لجمهورها بعد غياب سنوات. 

ديو شيرين ومحمد حماقي

أكد ناصر بجاتو -مدير أعمال شيرين عبد الوهاب- تعاونها مع الفنان محمد حماقي في دويتو غنائي جديد خلال الفترة المقبلة. 

وقال ناصر بجاتو، في تصريح لموقع صدى البلد، إن الديو الذي يجمع شيرين عبد الوهاب مع محمد حماقي، سيكون أغنية فقط وليس كليب، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تتوالى أعمال شيرين ويتم طرحها تباعًا.

عودة شيرين عبد الوهاب 

طرحت شركة سوني ميوزك الشرق الأوسط، أولى أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، من ألبومها الجديد، التي تعود به بعد غياب لجمهورها.

وتحمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، اسم الحضن شوك، وتتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

شيرين عبد الوهاب وناصر بجاتو

أعلن ناصر بيجاتو عن تعاقده رسمياً مع النجمة شيرين عبد الوهاب لتولي الإدارة الكاملة لأعمالها الفنية خلال المرحلة المقبلة، في عودة للتعاون بينهما بعد سنوات من النجاحات المشتركة.

وأكد بيجاتو أن التعاقد تم عقب سلسلة من جلسات العمل التي جمعته بالنجمة شيرين خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التحضيرات النهائية لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه قريباً.

وقال ناصر بيجاتو: "شيرين عبد الوهاب فنانة استثنائية وصوت لا يتكرر سعيد بعودة العمل معها من جديد بعد فترة من التوقف وان جلسات التحضير للألبوم الجديد كانت كفيلة بأن تعيد لنا الكيمياء الفنية القديمة، ووجدنا أن الوقت مناسب لنكمل المشوار معاً بخطة عمل واضحة وطموحة تليق باسم شيرين وتاريخها الكبير".

وأضاف: "الاتفاق تم بكل احترافية وود. هدفنا في المرحلة القادمة هو تقديم شيرين للجمهور بالشكل الذي يستحقه صوتها وموهبتها. هناك خطة متكاملة تشمل الألبوم، والحفلات داخل مصر وخارجها، وعدة مفاجآت سيتم الإعلان عنها تباعاً".

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن أولى خطوات التعاون خلال أيام، مع بدء الحملة الترويجية للألبوم الجديد الذي يعد الأضخم في مسيرة النجمة شيرين عبد الوهاب.

