في الوقت القاتل.. زد يحقق الفوز على غزل المحلة 3-2 بالدوري

حقق فريق زد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

واستضاف زد نظيره غزل المحلة ضمن الجولة العاشرة لمجموعة الهبوط في الدوري المصري “دوري نايل”.

أحرز محمد إسلام أرموشة هدف تقدم غزل المحلة في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء قابلها محمد إسلام أرموشة بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت الشباك



ونجح أحمد عاطف في إحراز هدف تعادل زد في الدقية 34 بعد تمريرة طولية من عبد الله بكري وضعت أحمد عاطف في انفراد تام بالمرمى.

ونجح أحمد شوشوة في إحراز هدف تقدم المحلة في الدقيقة 54 قبل أن يعود مجددا أحمد عاطف ويحرز هدف تعادل زد في الدقيقة 59 بعد تمريرة من عبد الرحمن عماد وضعت أحمد عاطف في انفراد تام بالمرمى انهاه بتسديدة قوية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 90+4 أحرز رأفت خليل هدف تفوق زد بعد تستدية خادعة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل زد المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 46 نقطة، بينما رتواجد غزل المحلة في المركز التاسع في ترتيب المجموعة برصيد 31 نقطة.

وخاض زد المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد سيد مزيكا، عبدالله بكري، أحمد عاطف، سامح إبراهيم، عبدالرحمن عماد، حمدي علاء، زياد طارق، علي جمال لا لا، عبدالله عواد، بيتر موتوموسي، يوسف أسامة نبيه.

بينما خاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، معاذ عبد السلام

الوسط: محمود نبيل، أرموشة، رشاد العرفاوى، محمد أشرف، سعيدي كيبو

الهجوم: محمود صلاح.