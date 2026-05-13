قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
محمد صادق إسماعيل: الشراكة المصرية الأوغندية تمتد لملفات التنمية والأمن في أفريقيا
بـ25 طعنة.. القبض على صاحب شركة هشم رأس زوجته في بدر
رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية
خلال زيارة ترامب إلى بكين.. ديمقراطيون بالكونجرس يضغطون لإتمام صفقة أسلحة ضخمة لتايوان
مدرسة خاصة تلزم الأهالي بدفع مصروفات العام القادم بزيادة 40 ألف جنيه..والتعليم تحقق
رمموا منزلي.. أحد المستفيدين من المبادرة: اللي عملته حياة كريمة مكنتش أحلم بيه
ثلاث مباريات ودية للمغرب استعدادا لكأس العالم
إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في الوقت القاتل.. زد يحقق الفوز على غزل المحلة 3-2 بالدوري

زد
زد
حسام الحارتي

حقق فريق زد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات  مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

واستضاف زد نظيره غزل المحلة  ضمن الجولة العاشرة لمجموعة الهبوط في الدوري المصري “دوري نايل”.

أحرز محمد إسلام أرموشة هدف تقدم غزل المحلة في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء قابلها محمد إسلام أرموشة بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت الشباك


ونجح أحمد عاطف في إحراز هدف تعادل زد في الدقية 34 بعد تمريرة طولية من عبد الله بكري وضعت أحمد عاطف في انفراد تام بالمرمى.

ونجح أحمد شوشوة في إحراز هدف تقدم المحلة في الدقيقة 54  قبل أن يعود مجددا أحمد عاطف ويحرز هدف تعادل زد في الدقيقة 59 بعد تمريرة من عبد الرحمن عماد وضعت أحمد عاطف في انفراد تام بالمرمى انهاه بتسديدة قوية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 90+4 أحرز رأفت خليل هدف تفوق زد بعد تستدية خادعة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل زد المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 46 نقطة، بينما رتواجد غزل المحلة في المركز التاسع في ترتيب المجموعة برصيد 31 نقطة.

وخاض زد المباراة بتشكيل مكون من :-
محمد سيد مزيكا، عبدالله بكري، أحمد عاطف، سامح إبراهيم، عبدالرحمن عماد، حمدي علاء، زياد طارق، علي جمال لا لا، عبدالله عواد، بيتر موتوموسي، يوسف أسامة نبيه.

بينما خاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، معاذ عبد السلام
الوسط: محمود نبيل، أرموشة، رشاد العرفاوى، محمد أشرف، سعيدي كيبو
الهجوم: محمود صلاح.

زد غزل المحلة الدوري هبوط أندية الدوري أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

حزب مستقبل وطن

«مستقبل وطن» يعقد أول اجتماع تنظيمي مع التشكيل الجديد للأمانة المركزية وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي

1500 نقطة إطعام و43 وحدة جامعية.. تفاصيل خطة التضامن لدعم الأسر والطلاب

الحج

عيد الأضحى 2026.. كيف تراقب الدولة الحجاج عبر «البوابة الموحدة»؟

بالصور

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد