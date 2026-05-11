صراع الكونفدرالية.. شوبير يوضح موقف زد وسيراميكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة تتعلق بممثل مصر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل، في ظل الجدل الدائر بين صاحب المركز الرابع بالدوري ووصيف كأس مصر.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر أون سبورت إف إم، إن هناك تساؤلات حول أحقية المشاركة في الكونفدرالية، وهل ستكون من نصيب سيراميكا كليوباترا باعتباره رابع الدوري، أم زد إف سي بصفته وصيف كأس مصر.



وأوضح شوبير أنه تواصل مع مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أكد أن الأمر سيتم حسمه وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة، مع دراسة الموقف بشكل كامل قبل الإعلان الرسمي عن الأندية المشاركة إفريقيًا.

وأضاف أن تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر، مع مشاركته بالفعل في دوري أبطال إفريقيا، قد يمنح وصيف الكأس فرصة الظهور في الكونفدرالية، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

وأشار شوبير إلى أن المواسم الماضية شهدت مشاركة صاحب المركز الرابع في الدوري بسبب عدم اكتمال المسابقة المحلية وقت تحديد الأندية المشاركة، وهو ما يختلف عن الموسم الحالي.