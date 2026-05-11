فرج عامر: تريزيجيه من أهم عناصر الأهلي فنيًا وقياديًا ولا بديل عنه

عبر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن اعتقاده بأنه لا يمكن أن يستغني النادي الأهلي عن محمود حسن تريزيجيه أو يسمح برحيله خلال الفترة المقبلة.

وأشار فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن تريزيجيه، رغم ملاحظته أحيانًا على احتفاظه بالكرة أكثر من اللازم، يظل لاعبًا مهمًا للغاية داخل الفريق.

وأضاف أنه يُعد من أبرز هدافي الدوري العام وهداف النادي الأهلي، إلى جانب كونه قائدًا داخل الفريق، ما يجعل من الصعب الاستغناء عنه أو تعويضه بسهولة.

وأكد أن وجوده يمثل قيمة فنية وقيادية كبيرة، مشددًا على أنه عنصر لا غنى عنه داخل صفوف الأهلي.