اقتصاد

مصر تعلن تفاصيل استضافة الاجتماعات السنوية لـ أفريكسيم بنك بالعلمين

حسن عبد الله
حسن عبد الله
محمد يحيي

عقد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جورج إيلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بمقر البنك المركزي المصري، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لأفريكسيم بنك، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمدينة العلمين خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.

جاء ذلك بمشاركة ما يزيد عن 100 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حضوريًا وافتراضيًا، حيث تم استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وحجم المشاركات المرتقبة، مع تسليط الضوء على دور مصر المحوري كدولة مضيفة لهذا الحدث القاري الهام، الذي يستهدف دفع مسيرة التحول الاقتصادي في إفريقيا.

تفاصيل الاستعدادات

و أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته، سعي الدولة المصرية لخروج الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر، مشددًا على الجاهزية التامة لاستضافة هذا الحدث البارز، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية معالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

وشدّد محافظ البنك المركزي على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل هذه الاجتماعات منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل وجهات النظر حول مستقبل التعاون الاقتصادي والمالي الإفريقي، كما تتجاوز حدود النقاشات التقليدية، إذ تستهدف تعزيز الأولويات القارية الرئيسية، ومن بينها تمويل التجارة والتكامل الإقليمي، والحاجة الملحّة إلى إصلاح المنظومة المالية العالمية بما يعكس بصورة أفضل احتياجات التنمية في الاقتصادات الناشئة.

