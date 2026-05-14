5 أيام نارية.. موجة طقس حارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة

تشهد البلاد موجة حارة إلى شديدة الحرارة تسيطر على مختلف الأنحاء، وصلت ذروتها خلال الأيام الماضية، حيث سجلت درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وتجاوزت حاجز 42 درجة في مناطق جنوب الصعيد، وسط تراجع واضح في الأجواء المعتدلة التي ميزت الأسابيع السابقة من فصل الربيع.

الطقس ودرجات الحرارة

وتشير التقديرات إلى أن هذه الموجة تأتي ضمن امتداد منخفضات حرارية تؤثر على أغلب محافظات الجمهورية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في فترات الظهيرة، مع استمرار سيطرة الأجواء الحارة حتى مع اقتراب ساعات المساء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدد من الظواهر الجوية المصاحبة، أبرزها الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

ووجه الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح عاجلة للمواطنين بسبب الموجات شديدة الحرارة وارتفاعات درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

وناشد عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين شرب كميات كافية من السوائل وخاصة المياه، وعدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس.

كما ناشدت الأرصاد المواطنين ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، واتباع الإرشادات الصحية لتقليل آثار الإجهاد الحراري.

وتتوقع خرائط الطقس استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل، مع استمرار التباين في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض نسبي، دون استقرار كامل في الحالة الجوية حتى الآن.

العظمى تتجاوز الـ 40

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الخميس، ارتفاعًا واضحًا في درجات الحرارة، حيث تتجاوز العظمى في القاهرة حاجز 40 درجة مئوية، مع أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء.

وأضافت “غانم”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن محافظات الصعيد تسجل ذروة الموجة الحارة، إذ تصل درجات الحرارة إلى نحو 43 درجة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعزز فترات سطوع الشمس ويرفع الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت أن الأجواء تميل للاعتدال نسبيًا خلال ساعات الليل، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى في القاهرة نحو 22 درجة، وتنخفض إلى قرابة 20 درجة في بعض المدن الجديدة.

وأشارت إلى نشاط ملحوظ للرياح على مناطق شمال البلاد، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

وتوقعت انخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة غدًا الجمعة لتسجل العظمى بالقاهرة بين 32 و33 درجة، قبل أن تعاود الارتفاع مع موجة حارة جديدة تبلغ ذروتها الأحد المقبل، داعية المواطنين لتجنب التعرض المباشر للشمس والإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

تفاصيل درجات الحرارة (العظمى / الصغرى):

الخميس 14 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 38 عظمى / 21 صغرى

- السواحل الشمالية: 27 عظمى / 17 صغرى

- شمال الصعيد: 38 عظمى / 21 صغرى

- جنوب الصعيد: 41 عظمى / 25 صغرى

الجمعة 15 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 عظمى / 19 صغرى

- السواحل الشمالية: 25 عظمى / 17 صغرى

- شمال الصعيد: 35 عظمى / 19 صغرى

- جنوب الصعيد: 42 عظمى / 26 صغرى

السبت 16 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 عظمى / 21 صغرى

- السواحل الشمالية: 28 عظمى / 21 صغرى

- شمال الصعيد: 36 عظمى / 21 صغرى

- جنوب الصعيد: 38 عظمى / 25 صغرى

الأحد 17 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 عظمى / 24 صغرى

- السواحل الشمالية: 36 عظمى / 19 صغرى

- شمال الصعيد: 39 عظمى / 24 صغرى

- جنوب الصعيد: 42 عظمى / 27 صغرى

الاثنين 18 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 عظمى / 21 صغرى

- السواحل الشمالية: 25 عظمى / 18 صغرى

- شمال الصعيد: 38 عظمى / 24 صغرى

- جنوب الصعيد: 43 عظمى / 27 صغرى