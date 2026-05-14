الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار ودرجات الحرارة المرتفعة

الارصاد الجوية
ريهام قدري

في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، أصدرت هيئة الارصاد عددًا من النصائح المهمة للمواطنين لتجنب التعرض لمضاعفات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع زيادة فترات سطوع الشمس خلال النهار.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، بينما يكون معتدلًا نسبيًا ليلًا، مع ضرورة توخي الحذر خلال ساعات الذروة التي تمتد من الظهر وحتى العصر.

وأكدت الهيئة  أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة للأطفال وكبار السن، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تساعد على تقليل الإحساس بالحرارة، واستخدام غطاء للرأس عند الخروج في النهار.

كما شددت على أهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم، حتى في حال عدم الشعور بالعطش، لتجنب الجفاف الذي قد ينتج عن ارتفاع درجات الحرارة والتعرق الزائد.

ونصحت أيضًا بتقليل المجهود البدني خلال ساعات الذروة، وتأجيل الأنشطة الرياضية أو الأعمال الشاقة إلى فترات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، إضافة إلى استخدام واقي الشمس عند الضرورة.

وحذرت الأرصاد من ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة، حتى لفترات قصيرة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بشكل خطير داخل المركبات.

 فأن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الطقس الحار، والحفاظ على الصحة العامة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

